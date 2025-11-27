    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Vom Startup zum Scale-up

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    21bitcoin ebnet Weg für Bitcoin in Europa

    Salzburg (ots) - Die österreichische Bitcoin-Plattform 21bitcoin beschleunigt
    ihr Wachstum und erreicht den nächsten großen Meilenstein: Aus dem erfolgreichen
    Startup ist mittlerweile ein stark wachsendes Scale-up geworden. Mit über
    100.000 Kunden und einem Handelsvolumen von 500 Millionen Euro hat sich
    21bitcoin mittlerweile als führender Bitcoin-Anbieter in Europa etabliert.

    Bereits 2023 überzeugte 21bitcoin mit seinem innovativen Geschäftsmodell sowie
    starkem Wachstum und konnte in der Folge die renommierte VR Bank Bayern Mitte
    als strategischen Partner und Investor für sich gewinnen. Seitdem ging das
    Wachstum ungebremst weiter, das Unternehmen operiert mittlerweile von den 3
    Standorten Salzburg, Wien und München und konnte sowohl Umsatz als auch die
    Nutzerzahl in den letzten 2 Jahren mehr als verzehnfachen. Mit dem Erhalt der
    europäischen MiCAR CASP-Lizenz im Herbst 2025 startet 21bitcoin nun in das
    nächste Kapitel der außergewöhnlichen Wachstumsgeschichte und positioniert sich
    als Premium-Anbieter für Bitcoin-Finanzdienstleistungen in Europa.

    Dank der MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation) CASP-Lizenz können
    zukünftig Dienstleistungen rund um Bitcoin an über 500 Millionen Menschen im
    gesamten EWR-Raum angeboten werden. Damit eröffnet sich für 21bitcoin die
    einzigartige Möglichkeit, die Rolle als europäischer Vorreiter und Innovator im
    Bereich regulierter Bitcoin-Dienstleistungen weiter auszubauen - und die Zukunft
    des Bitcoin-Ökosystems in Europa aktiv zu gestalten.

    "Wir haben uns über die letzten Jahre hinweg extrem stark entwickelt und sehen
    vor uns eine der spannendsten Phasen unserer bisherigen Unternehmensgeschichte.
    Mit der MiCAR CASP-Lizenz öffnen wir nicht nur den europäischen Markt, sondern
    auch die traditionelle Finanzwelt für Bitcoin. Unser Ziel ist es, 21bitcoin als
    den ersten Anbieter eines ganzheitlichen Bitcoin-Finanzökosystems in Europa zu
    etablieren." erklärt Daniel Winklhammer , Gründer und CEO von 21bitcoin.

    Die Vision: Mehr als eine App

    2026 wird 21bitcoin seine Produktpalette konsequent erweitern und die
    Entwicklung der nächsten Generation von Bitcoin-Finanzdienstleistungen
    vorantreiben. Geplant sind unter anderem mit Bitcoin besicherte Kredite , die
    gemeinsam mit führenden Partnern wie der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte
    und Sopra Financial Technology entwickelt werden. Zudem arbeitet 21bitcoin an
    neuen Sparmodellen für Familien sowie an einer Whitelabel-Lösung , die Banken
    und Finanzdienstleistern einen einfachen und sicheren Zugang zu Bitcoin
    ermöglicht.

    Darüber hinaus wird der Bitcoinkauf für Unternehmen eingeführt, um auch dieser
    Zielgruppe einen vollständig regulierten Zugang zu Bitcoin zu bieten.
    Gleichzeitig legt man weiterhin einen besonderen Fokus auf den " 21Private
    Service" , der ab einer Investitionssumme von 100.000 Euro individuelle
    Betreuung und maßgeschneiderte Lösungen für vermögende Privatkunden bietet.

    Diese Entwicklungen folgen einer klaren strategischen Vision: 21bitcoin
    entwickelt sich von einer Handelsplattform zu einem ganzheitlichen
    Finanzdienstleister im Bitcoin-Bereich. Damit legt das Unternehmen den
    Grundstein für ein integriertes Bitcoin-Finanzökosystem , das Privatkunden,
    Unternehmen und Finanzinstitutionen gleichermaßen Zugang zu einem sicheren,
    transparenten und zukunftsorientierten Finanzsystem ermöglicht.

    Über 21bitcoin

    FIOR Digital GmbH mit Sitz in Salzburg betreibt 21bitcoin, eine führende
    europäische Plattform für den Kauf, Verkauf und die sichere Verwahrung von
    Bitcoin. Das Unternehmen verfolgt die Mission, den Zugang und die Nutzung von
    Bitcoin einfach, sicher und vertrauensvoll zu gestalten und gleichzeitig höchste
    Anforderungen an Compliance, Datenschutz und Nutzererlebnis zu erfüllen.

    21bitcoin zählt über 100.000 Nutzer, hat Bitcoin im Wert von knapp 500 Millionen
    Euro abgewickelt und ist das erste Bitcoin-only Unternehmen, das in Österreich
    die MiCAR CASP-Lizenz erhalten hat.

    Weitere Informationen unter: http://www.21bitcoin.app

    Pressekontakt:

    21bitcoin
    Clemens Jirasek I Head of Marketing & Growth
    E-Mail: mailto:clemens.jirasek@fior.digital
    Website: https://21bitcoin.app/

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181544/6167829
    OTS: 21bitcoin




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Vom Startup zum Scale-up 21bitcoin ebnet Weg für Bitcoin in Europa Die österreichische Bitcoin-Plattform 21bitcoin beschleunigt ihr Wachstum und erreicht den nächsten großen Meilenstein: Aus dem erfolgreichen Startup ist mittlerweile ein stark wachsendes Scale-up geworden. Mit über 100.000 Kunden und einem …