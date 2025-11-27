Vom Startup zum Scale-up
21bitcoin ebnet Weg für Bitcoin in Europa
Salzburg (ots) - Die österreichische Bitcoin-Plattform 21bitcoin beschleunigt
ihr Wachstum und erreicht den nächsten großen Meilenstein: Aus dem erfolgreichen
Startup ist mittlerweile ein stark wachsendes Scale-up geworden. Mit über
100.000 Kunden und einem Handelsvolumen von 500 Millionen Euro hat sich
21bitcoin mittlerweile als führender Bitcoin-Anbieter in Europa etabliert.
Bereits 2023 überzeugte 21bitcoin mit seinem innovativen Geschäftsmodell sowie
starkem Wachstum und konnte in der Folge die renommierte VR Bank Bayern Mitte
als strategischen Partner und Investor für sich gewinnen. Seitdem ging das
Wachstum ungebremst weiter, das Unternehmen operiert mittlerweile von den 3
Standorten Salzburg, Wien und München und konnte sowohl Umsatz als auch die
Nutzerzahl in den letzten 2 Jahren mehr als verzehnfachen. Mit dem Erhalt der
europäischen MiCAR CASP-Lizenz im Herbst 2025 startet 21bitcoin nun in das
nächste Kapitel der außergewöhnlichen Wachstumsgeschichte und positioniert sich
als Premium-Anbieter für Bitcoin-Finanzdienstleistungen in Europa.
Dank der MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation) CASP-Lizenz können
zukünftig Dienstleistungen rund um Bitcoin an über 500 Millionen Menschen im
gesamten EWR-Raum angeboten werden. Damit eröffnet sich für 21bitcoin die
einzigartige Möglichkeit, die Rolle als europäischer Vorreiter und Innovator im
Bereich regulierter Bitcoin-Dienstleistungen weiter auszubauen - und die Zukunft
des Bitcoin-Ökosystems in Europa aktiv zu gestalten.
"Wir haben uns über die letzten Jahre hinweg extrem stark entwickelt und sehen
vor uns eine der spannendsten Phasen unserer bisherigen Unternehmensgeschichte.
Mit der MiCAR CASP-Lizenz öffnen wir nicht nur den europäischen Markt, sondern
auch die traditionelle Finanzwelt für Bitcoin. Unser Ziel ist es, 21bitcoin als
den ersten Anbieter eines ganzheitlichen Bitcoin-Finanzökosystems in Europa zu
etablieren." erklärt Daniel Winklhammer , Gründer und CEO von 21bitcoin.
Die Vision: Mehr als eine App
2026 wird 21bitcoin seine Produktpalette konsequent erweitern und die
Entwicklung der nächsten Generation von Bitcoin-Finanzdienstleistungen
vorantreiben. Geplant sind unter anderem mit Bitcoin besicherte Kredite , die
gemeinsam mit führenden Partnern wie der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte
und Sopra Financial Technology entwickelt werden. Zudem arbeitet 21bitcoin an
neuen Sparmodellen für Familien sowie an einer Whitelabel-Lösung , die Banken
und Finanzdienstleistern einen einfachen und sicheren Zugang zu Bitcoin
ermöglicht.
Darüber hinaus wird der Bitcoinkauf für Unternehmen eingeführt, um auch dieser
Zielgruppe einen vollständig regulierten Zugang zu Bitcoin zu bieten.
Gleichzeitig legt man weiterhin einen besonderen Fokus auf den " 21Private
Service" , der ab einer Investitionssumme von 100.000 Euro individuelle
Betreuung und maßgeschneiderte Lösungen für vermögende Privatkunden bietet.
Diese Entwicklungen folgen einer klaren strategischen Vision: 21bitcoin
entwickelt sich von einer Handelsplattform zu einem ganzheitlichen
Finanzdienstleister im Bitcoin-Bereich. Damit legt das Unternehmen den
Grundstein für ein integriertes Bitcoin-Finanzökosystem , das Privatkunden,
Unternehmen und Finanzinstitutionen gleichermaßen Zugang zu einem sicheren,
transparenten und zukunftsorientierten Finanzsystem ermöglicht.
Über 21bitcoin
FIOR Digital GmbH mit Sitz in Salzburg betreibt 21bitcoin, eine führende
europäische Plattform für den Kauf, Verkauf und die sichere Verwahrung von
Bitcoin. Das Unternehmen verfolgt die Mission, den Zugang und die Nutzung von
Bitcoin einfach, sicher und vertrauensvoll zu gestalten und gleichzeitig höchste
Anforderungen an Compliance, Datenschutz und Nutzererlebnis zu erfüllen.
21bitcoin zählt über 100.000 Nutzer, hat Bitcoin im Wert von knapp 500 Millionen
Euro abgewickelt und ist das erste Bitcoin-only Unternehmen, das in Österreich
die MiCAR CASP-Lizenz erhalten hat.
Weitere Informationen unter: http://www.21bitcoin.app
Pressekontakt:
21bitcoin
Clemens Jirasek I Head of Marketing & Growth
E-Mail: mailto:clemens.jirasek@fior.digital
Website: https://21bitcoin.app/
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181544/6167829
OTS: 21bitcoin
