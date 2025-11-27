21bitcoin ebnet Weg für Bitcoin in Europa

Salzburg (ots) - Die österreichische Bitcoin-Plattform 21bitcoin beschleunigt

ihr Wachstum und erreicht den nächsten großen Meilenstein: Aus dem erfolgreichen

Startup ist mittlerweile ein stark wachsendes Scale-up geworden. Mit über

100.000 Kunden und einem Handelsvolumen von 500 Millionen Euro hat sich

21bitcoin mittlerweile als führender Bitcoin-Anbieter in Europa etabliert.



Bereits 2023 überzeugte 21bitcoin mit seinem innovativen Geschäftsmodell sowie

starkem Wachstum und konnte in der Folge die renommierte VR Bank Bayern Mitte

als strategischen Partner und Investor für sich gewinnen. Seitdem ging das

Wachstum ungebremst weiter, das Unternehmen operiert mittlerweile von den 3

Standorten Salzburg, Wien und München und konnte sowohl Umsatz als auch die

Nutzerzahl in den letzten 2 Jahren mehr als verzehnfachen. Mit dem Erhalt der

europäischen MiCAR CASP-Lizenz im Herbst 2025 startet 21bitcoin nun in das

nächste Kapitel der außergewöhnlichen Wachstumsgeschichte und positioniert sich

als Premium-Anbieter für Bitcoin-Finanzdienstleistungen in Europa.





Dank der MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation) CASP-Lizenz können

zukünftig Dienstleistungen rund um Bitcoin an über 500 Millionen Menschen im

gesamten EWR-Raum angeboten werden. Damit eröffnet sich für 21bitcoin die

einzigartige Möglichkeit, die Rolle als europäischer Vorreiter und Innovator im

Bereich regulierter Bitcoin-Dienstleistungen weiter auszubauen - und die Zukunft

des Bitcoin-Ökosystems in Europa aktiv zu gestalten.



"Wir haben uns über die letzten Jahre hinweg extrem stark entwickelt und sehen

vor uns eine der spannendsten Phasen unserer bisherigen Unternehmensgeschichte.

Mit der MiCAR CASP-Lizenz öffnen wir nicht nur den europäischen Markt, sondern

auch die traditionelle Finanzwelt für Bitcoin. Unser Ziel ist es, 21bitcoin als

den ersten Anbieter eines ganzheitlichen Bitcoin-Finanzökosystems in Europa zu

etablieren." erklärt Daniel Winklhammer , Gründer und CEO von 21bitcoin.



Die Vision: Mehr als eine App



2026 wird 21bitcoin seine Produktpalette konsequent erweitern und die

Entwicklung der nächsten Generation von Bitcoin-Finanzdienstleistungen

vorantreiben. Geplant sind unter anderem mit Bitcoin besicherte Kredite , die

gemeinsam mit führenden Partnern wie der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte

und Sopra Financial Technology entwickelt werden. Zudem arbeitet 21bitcoin an

neuen Sparmodellen für Familien sowie an einer Whitelabel-Lösung , die Banken

und Finanzdienstleistern einen einfachen und sicheren Zugang zu Bitcoin

ermöglicht.



Darüber hinaus wird der Bitcoinkauf für Unternehmen eingeführt, um auch dieser

Zielgruppe einen vollständig regulierten Zugang zu Bitcoin zu bieten.

Gleichzeitig legt man weiterhin einen besonderen Fokus auf den " 21Private

Service" , der ab einer Investitionssumme von 100.000 Euro individuelle

Betreuung und maßgeschneiderte Lösungen für vermögende Privatkunden bietet.



Diese Entwicklungen folgen einer klaren strategischen Vision: 21bitcoin

entwickelt sich von einer Handelsplattform zu einem ganzheitlichen

Finanzdienstleister im Bitcoin-Bereich. Damit legt das Unternehmen den

Grundstein für ein integriertes Bitcoin-Finanzökosystem , das Privatkunden,

Unternehmen und Finanzinstitutionen gleichermaßen Zugang zu einem sicheren,

transparenten und zukunftsorientierten Finanzsystem ermöglicht.



Über 21bitcoin



FIOR Digital GmbH mit Sitz in Salzburg betreibt 21bitcoin, eine führende

europäische Plattform für den Kauf, Verkauf und die sichere Verwahrung von

Bitcoin. Das Unternehmen verfolgt die Mission, den Zugang und die Nutzung von

Bitcoin einfach, sicher und vertrauensvoll zu gestalten und gleichzeitig höchste

Anforderungen an Compliance, Datenschutz und Nutzererlebnis zu erfüllen.



21bitcoin zählt über 100.000 Nutzer, hat Bitcoin im Wert von knapp 500 Millionen

Euro abgewickelt und ist das erste Bitcoin-only Unternehmen, das in Österreich

die MiCAR CASP-Lizenz erhalten hat.



Weitere Informationen unter: http://www.21bitcoin.app



