    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    Besonders beachtet!

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Siemens Energy Aktie gewinnt an Wert - 27.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Siemens Energy Aktie bisher um +2,35 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Energy Aktie.

    Besonders beachtet! - Siemens Energy Aktie gewinnt an Wert - 27.11.2025
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

    Siemens Energy aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 27.11.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Siemens Energy Aktie. Mit einer Performance von +2,35 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,09 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Siemens Energy Aktie. Nach einem Plus von +4,09 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 114,55. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Short
    6.042,89€
    Basispreis
    3,92
    Ask
    × 14,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    5.267,97€
    Basispreis
    3,91
    Ask
    × 14,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Siemens Energy über einen Zuwachs von +19,52 % freuen.

    Allein seit letzter Woche ist die Siemens Energy Aktie damit um +1,89 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,72 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Siemens Energy um +125,58 % gewonnen.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,12 % geändert.

    Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,89 %
    1 Monat +8,72 %
    3 Monate +19,52 %
    1 Jahr +134,34 %

    Informationen zur Siemens Energy Aktie

    Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 91,76 Mrd.EUR € wert.

    DAX & Co: Deutsche Nebenwerte glänzen – US-Börsen leicht im Minus


    Zwischen Rückenwind in Frankfurt und leichten Bremsspuren an der Wall Street: Die wichtigsten Indizes starten mit gemischten Vorzeichen in den Handelstag.

    Börsen Update Europa - 27.11. - FTSE Athex 20 stark +1,36 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Dax weiter im Plus - ruhiger Handel am US-Feiertag


    Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem halbwegs freundlichen Start bis zum Mittag im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 23.775 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus …

    Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Siemens Energy

    +2,19 %
    +2,12 %
    +8,99 %
    +19,74 %
    +133,86 %
    +603,38 %
    +345,21 %
    +432,84 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Siemens Energy Aktie gewinnt an Wert - 27.11.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Siemens Energy Aktie bisher um +2,35 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Energy Aktie.