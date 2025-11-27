PartnerFonds AG - AKTIENTAUSCH kann wie geplant umgesetzt werden
München (ots) - Die PartnerFonds AG hat heute die Angebotsunterlage für das
geplante öffentliche Aktienrücktauschangebot veröffentlicht, wonach die
Gesellschaft ihren Aktionären anbietet, Aktien der Gesellschaft im Tausch gegen
Aktien an der Blue Cap AG zu erwerben. Im Hinblick auf dieses öffentliche
Aktienrücktauschangebot hat die BaFin den erforderlichen Wertpapierprospekt
zuvor gebilligt. Die Angebotsunterlage und der Wertpapierprospekt sind auf der
Internetseite der Gesellschaft ( http://www.partnerfonds.ag ) im Bereich
"Investor Relations" veröffentlicht, die Angebotsunterlage ist zusätzlich auch
im Bundesanzeiger abrufbar.
Die veröffentlichte Angebotsunterlage stellt ein Angebot für den Tausch von
PartnerFonds-Aktien in Blue Cap-Aktien dar. Dieses Tauschangebot erhalten
Aktionäre der Gesellschaft von ihren jeweiligen Depotbanken einschließlich eines
Formulars für eine mögliche Annahme des Angebots. In diesem Formular können
Aktionäre angeben, wie viele ihrer PartnerFonds-Aktien sie eintauschen möchten.
Das Tauschverhältnis beträgt 26,36 zu 1 - d.h., für jeweils 26,36
PartnerFonds-Aktien erhält ein Aktionär eine Blue Cap-Aktie. Dabei wird eine
PartnerFonds Aktie mit EUR 1,00 bewertet. Die Frist für die Annahme des
Tauschangebots beginnt am 28. November 2025, 0:00 Uhr, und endet am 12. Dezember
2025, 24:00 Uhr, (vorbehaltlich einer Verlängerung).
Dr. von Kottwitz erläutert: "Wir sind froh, dass wir den sehr komplexen Prozess
für die Vorbereitung des Aktientausches nun erfolgreich abschließen konnten. Mit
dem geplanten Aktientausch besteht die Möglichkeit, trotz des schwierigen
konjunkturellen Umfelds einen wichtigen Fortschritt bei der Abwicklung der
Gesellschaft zu erreichen."
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
PartnerFonds AG i.L.
Petra Schöffel
Widenmayerstrasse 50
80538 München
Telefon: +49 (0)89 - 614 240 200
Fax: +49 (0)89 - 614 240 299
E-Mail: mailto:info@partnerfonds.ag
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/126829/6167839
OTS: PartnerFonds AG
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Blue Cap - A0JM2M - DE000A0JM2M1
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Blue Cap. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
hzenger schrieb 22.11.25, 17:52
Ja so sehe ich es auch. Im Moment hängt etwas über der Aktie, dass die PartnerFonds Anteile aus der Umwandlung bald auf den Markt kommen. Natürlich werden da einige einfach werfen um endlich an Geld zu kommen. Das wird den Kurs kurzfristig nach oben deckeln.mitdiskutieren »
Aber: dieser Überhang wird ja absehbar in ein paar Wochen oder Monaten durch sein. Und die Kernaktionäre haben gezeigt, dass sie grundsätzlich bereit sind Volumen aufzunehmen, wenn der Preis passt. Auf Sicht von einem halben Jahr sollten die aktuellen Kurse sehr attraktiv sein. Deshalb stocke ich hier immer wieder mal auf — ganz egal was genau mit den PartnerFonds Anteilen passiert. Zumal der Wert aktuell überwiegend aus Cash besteht und daher sehr transparent ist.
Dass Blue Cap immer noch nicht in neue Töchter reinvestiert hat, ist schade, aber in meinen Augen kein Beinbruch. Die Börsen in den USA sind immer noch sehr sportlich bewertet. Daher habe ich gerne so einen Wert, der nicht nur eine starke Value Upside hat, sondern eben auch zu großen Teilen aus Cash besteht und daher defensiv sehr stark ist.
Falls der Kurs (z.B. im Zuge von PartnerFonds Verkäufen) noch weiter runtergehen sollte, würde ich graduell meine Beteiligung weiter erhöhen. Hier kann man eigentlich nicht allzuviel falsch machen.
Aber: dieser Überhang wird ja absehbar in ein paar Wochen oder Monaten durch sein. Und die Kernaktionäre haben gezeigt, dass sie grundsätzlich bereit sind Volumen aufzunehmen, wenn der Preis passt. Auf Sicht von einem halben Jahr sollten die aktuellen Kurse sehr attraktiv sein. Deshalb stocke ich hier immer wieder mal auf — ganz egal was genau mit den PartnerFonds Anteilen passiert. Zumal der Wert aktuell überwiegend aus Cash besteht und daher sehr transparent ist.
Dass Blue Cap immer noch nicht in neue Töchter reinvestiert hat, ist schade, aber in meinen Augen kein Beinbruch. Die Börsen in den USA sind immer noch sehr sportlich bewertet. Daher habe ich gerne so einen Wert, der nicht nur eine starke Value Upside hat, sondern eben auch zu großen Teilen aus Cash besteht und daher defensiv sehr stark ist.
Falls der Kurs (z.B. im Zuge von PartnerFonds Verkäufen) noch weiter runtergehen sollte, würde ich graduell meine Beteiligung weiter erhöhen. Hier kann man eigentlich nicht allzuviel falsch machen.
Fullhouse1 schrieb 11.11.25, 19:39
mitdiskutieren »
Ich bin da ja schon seit Monaten skeptisch, ob Worte und geplante Taten übereinstimmen. Sollte ich falsch liegen, arbeitet wenigstens der allgemeine Zustand der deutschen Wirtschaft für BC. Mögliche Ziele gibt es täglich mehr.
Rainolaus schrieb 11.11.25, 19:28
mitdiskutieren »
nur bei mehr als ZEHN Übernahmezielen seit Wochen/Monaten muss dann doch auch mal EINS klappen.
