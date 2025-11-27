PartnerFonds AG - AKTIENTAUSCH kann wie geplant umgesetzt werden

hzenger schrieb 22.11.25, 17:52

Ja so sehe ich es auch. Im Moment hängt etwas über der Aktie, dass die PartnerFonds Anteile aus der Umwandlung bald auf den Markt kommen. Natürlich werden da einige einfach werfen um endlich an Geld zu kommen. Das wird den Kurs kurzfristig nach oben deckeln.



Aber: dieser Überhang wird ja absehbar in ein paar Wochen oder Monaten durch sein. Und die Kernaktionäre haben gezeigt, dass sie grundsätzlich bereit sind Volumen aufzunehmen, wenn der Preis passt. Auf Sicht von einem halben Jahr sollten die aktuellen Kurse sehr attraktiv sein. Deshalb stocke ich hier immer wieder mal auf — ganz egal was genau mit den PartnerFonds Anteilen passiert. Zumal der Wert aktuell überwiegend aus Cash besteht und daher sehr transparent ist.



Dass Blue Cap immer noch nicht in neue Töchter reinvestiert hat, ist schade, aber in meinen Augen kein Beinbruch. Die Börsen in den USA sind immer noch sehr sportlich bewertet. Daher habe ich gerne so einen Wert, der nicht nur eine starke Value Upside hat, sondern eben auch zu großen Teilen aus Cash besteht und daher defensiv sehr stark ist.



Falls der Kurs (z.B. im Zuge von PartnerFonds Verkäufen) noch weiter runtergehen sollte, würde ich graduell meine Beteiligung weiter erhöhen. Hier kann man eigentlich nicht allzuviel falsch machen.