    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBlue Cap AktievorwärtsNachrichten zu Blue Cap
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    PartnerFonds AG - AKTIENTAUSCH kann wie geplant umgesetzt werden

    München (ots) - Die PartnerFonds AG hat heute die Angebotsunterlage für das
    geplante öffentliche Aktienrücktauschangebot veröffentlicht, wonach die
    Gesellschaft ihren Aktionären anbietet, Aktien der Gesellschaft im Tausch gegen
    Aktien an der Blue Cap AG zu erwerben. Im Hinblick auf dieses öffentliche
    Aktienrücktauschangebot hat die BaFin den erforderlichen Wertpapierprospekt
    zuvor gebilligt. Die Angebotsunterlage und der Wertpapierprospekt sind auf der
    Internetseite der Gesellschaft ( http://www.partnerfonds.ag ) im Bereich
    "Investor Relations" veröffentlicht, die Angebotsunterlage ist zusätzlich auch
    im Bundesanzeiger abrufbar.

    Die veröffentlichte Angebotsunterlage stellt ein Angebot für den Tausch von
    PartnerFonds-Aktien in Blue Cap-Aktien dar. Dieses Tauschangebot erhalten
    Aktionäre der Gesellschaft von ihren jeweiligen Depotbanken einschließlich eines
    Formulars für eine mögliche Annahme des Angebots. In diesem Formular können
    Aktionäre angeben, wie viele ihrer PartnerFonds-Aktien sie eintauschen möchten.
    Das Tauschverhältnis beträgt 26,36 zu 1 - d.h., für jeweils 26,36
    PartnerFonds-Aktien erhält ein Aktionär eine Blue Cap-Aktie. Dabei wird eine
    PartnerFonds Aktie mit EUR 1,00 bewertet. Die Frist für die Annahme des
    Tauschangebots beginnt am 28. November 2025, 0:00 Uhr, und endet am 12. Dezember
    2025, 24:00 Uhr, (vorbehaltlich einer Verlängerung).

    Dr. von Kottwitz erläutert: "Wir sind froh, dass wir den sehr komplexen Prozess
    für die Vorbereitung des Aktientausches nun erfolgreich abschließen konnten. Mit
    dem geplanten Aktientausch besteht die Möglichkeit, trotz des schwierigen
    konjunkturellen Umfelds einen wichtigen Fortschritt bei der Abwicklung der
    Gesellschaft zu erreichen."

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

    PartnerFonds AG i.L.
    Petra Schöffel
    Widenmayerstrasse 50
    80538 München
    Telefon: +49 (0)89 - 614 240 200
    Fax: +49 (0)89 - 614 240 299
    E-Mail: mailto:info@partnerfonds.ag

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/126829/6167839
    OTS: PartnerFonds AG



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Blue Cap - A0JM2M - DE000A0JM2M1

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Blue Cap. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    PartnerFonds AG - AKTIENTAUSCH kann wie geplant umgesetzt werden Die PartnerFonds AG hat heute die Angebotsunterlage für das geplante öffentliche Aktienrücktauschangebot veröffentlicht, wonach die Gesellschaft ihren Aktionären anbietet, Aktien der Gesellschaft im Tausch gegen Aktien an der Blue Cap AG zu …