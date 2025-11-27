    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero

    AKTIE IM FOKUS

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Delivery Hero legt zu - Experte Aktionärsdruck nicht neu

    Für Sie zusammengefasst
    • Delivery Hero-Aktien steigen nach Investoren-Druck.
    • Großaktionäre fordern strategische Überprüfung.
    • Konsolidierung in der Branche sorgt für Unruhe.
    AKTIE IM FOKUS - Delivery Hero legt zu - Experte Aktionärsdruck nicht neu
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero haben am Donnerstagabend nach einem Bericht über Druck von Investoren auf das Management zugelegt. Auf der Handelsplattform Tradegate legte der Kurs zunächst deutlich zu, zuletzt kosteten die Papiere mit 17,80 Euro aber nur noch rund 1,4 Prozent mehr als zum Xetra-Schluss.

    Der Essenlieferdienst stehe unter dem Druck mehrerer Großaktionäre, eine strategische Überprüfung durchzuführen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Grund sei die zunehmende Konsolidierung in der Lebensmittel-Lieferbranche. Großaktionäre drängten das Management, einen Verkauf des Unternehmens oder von Geschäftsteilen in Betracht zu ziehen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Delivery Hero!
    Short
    18,48€
    Basispreis
    1,19
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    16,55€
    Basispreis
    1,31
    Ask
    × 13,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ein Branchenkenner sah darin auf den ersten Blick wenig essenziell Neues. Die Branche konsolidiere schon länger.

    Zudem überrascht es nicht, dass Anteilseigner unzufrieden sein dürften mit Blick auf den Aktienkurs. Vor rund 13 Monaten hatten die Papiere noch gut 42 Euro gekostet./mis/he

    Delivery Hero

    +4,43 %
    +3,55 %
    -23,64 %
    -28,73 %
    -54,22 %
    -56,52 %
    -82,11 %
    -37,20 %
    ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,37 % und einem Kurs von 18,02 auf Tradegate (27. November 2025, 19:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +3,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 5,31 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,90EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +10,96 %/+121,91 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Delivery Hero. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Delivery Hero legt zu - Experte Aktionärsdruck nicht neu Die Aktien von Delivery Hero haben am Donnerstagabend nach einem Bericht über Druck von Investoren auf das Management zugelegt. Auf der Handelsplattform Tradegate legte der Kurs zunächst deutlich zu, zuletzt kosteten die Papiere mit 17,80 Euro aber …