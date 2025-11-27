AKTIE IM FOKUS
Delivery Hero legt zu - Experte Aktionärsdruck nicht neu
- Delivery Hero-Aktien steigen nach Investoren-Druck.
- Großaktionäre fordern strategische Überprüfung.
- Konsolidierung in der Branche sorgt für Unruhe.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero haben am Donnerstagabend nach einem Bericht über Druck von Investoren auf das Management zugelegt. Auf der Handelsplattform Tradegate legte der Kurs zunächst deutlich zu, zuletzt kosteten die Papiere mit 17,80 Euro aber nur noch rund 1,4 Prozent mehr als zum Xetra-Schluss.
Der Essenlieferdienst stehe unter dem Druck mehrerer Großaktionäre, eine strategische Überprüfung durchzuführen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Grund sei die zunehmende Konsolidierung in der Lebensmittel-Lieferbranche. Großaktionäre drängten das Management, einen Verkauf des Unternehmens oder von Geschäftsteilen in Betracht zu ziehen.
Ein Branchenkenner sah darin auf den ersten Blick wenig essenziell Neues. Die Branche konsolidiere schon länger.
Zudem überrascht es nicht, dass Anteilseigner unzufrieden sein dürften mit Blick auf den Aktienkurs. Vor rund 13 Monaten hatten die Papiere noch gut 42 Euro gekostet./mis/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,37 % und einem Kurs von 18,02 auf Tradegate (27. November 2025, 19:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +3,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,64 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 5,31 Mrd..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,90EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +10,96 %/+121,91 % bedeutet.
( von 32€ auf unter 17€ )
Es ist doch immer das gleiche Spiel, dass die Emittenten von Derivaten die einzelnen Zertifikate zu den Stichtagen abräumen. Nimm mal Bonuszertifikate, die mit Aufgeld verkloppt werden vom Emittenten; dann befördert man die Aktien nach unten, z.B. über pessimistische Vk-Empfehlungen, z.B. DZ Bank für Hello Fresh, bringt über Freunde Short-Seller in die Aktien und räumt die Barrieren ab und kann dann günstig die Aktien liefern.