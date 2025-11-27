Leserfrage: "Was halten Sie von dem Angebot der PartnerFonds AG, deren Aktien in solche der Blue Cap AG zu tauschen?"
Heute bekam ich eine Leserfrage zur Blue Cap AG, wo ich ja einige Jahre Aktionäre war und fette Beute gemacht habe. Aber die Zeiten sind längst vorbei, denn nachdem Gründer und Chef Dr. Schubert die Aktienmehrheit verkauft hat, wendete sich alles zum Schlechte(re)n. Und bis heute hängen tiefschwarze Gewitterwolken über dem Unternehmen, denn das 27-prozentige Aktienpaket, das die PartnerFonds AG i.L. hält,- Hier den Artikel weiterlesen
soll muss unbedingt abgestoßen werden. Zur Not auch mit der Brechstange...
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen