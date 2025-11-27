Von Halbwahrheiten und Kurzsichtigkeit

Ratingen (ots) - Von Januar bis September wurden mehr als 42.400 Tonnen

Feuerwerkskörper nach Deutschland importiert, fast zwei Drittel (62,6 Prozent)

mehr als im Vorjahreszeitraum. Rein statistisch betrachtet, kann man da versucht

sein, vorschnell von einer "Rekordmenge" zu sprechen. Doch leider ist das nur

die halbe Wahrheit. Die Lieferung des Silvesterfeuerwerks aus China erfolgte in

diesem Jahr schlicht früher als in den Vorjahren. Nicht mehr und nicht weniger.



"Es bringt nichts, einzelne Monate oder die Liefermengen bestimmter Quartale mit

den Vorjahreszeiträumen zu vergleichen. Das Jahr hat zwölf Monate, und man muss

immer den Gesamtjahreszeitraum zugrunde legen, um sich ein aussagekräftiges und

stimmiges Gesamtbild zu machen", sagt Thomas Schreiber.





Umso überraschter ist der Vorsitzende des Verbandes der Pyrotechnischen

Industrie (VPI), dass gleich mehrere Medien nur allzu leichtgläubig und

unhinterfragt die Zahlen des Statischen Bundesamtes in Wiesbaden übernommen

haben und teils erstaunliche Schlüsse daraus ziehen. Die einen sprechen von

"Rekorden", die anderen sehen gar einen "Riesen-Rums" zu Silvester voraus.



Als Branchenkenner sieht Thomas Schreiber vor allem eine gewisse Kurzsichtigkeit

bei der Recherche. Ein Vergleich beschreibt den Denkfehler: "Man kann natürlich

schon im Sommer Weihnachtsgeschenke kaufen. Das muss aber nicht heißen, dass es

dann Weihnachten automatisch auch mehr Geschenke geben müsste."



Die hohen Einfuhren in den ersten neun Monaten sind auf frühzeitige Bestellungen

und Vorzieheffekte zurückzuführen. Wegen etwaiger Unsicherheiten auf der

Transportroute aufgrund des Gaza-Kriegs seien viele Container aus China schon

früher auf den Weg gebracht worden.



"Zu unserer Freude sind die weitaus meisten Container längst in Deutschland

angekommen. Das ist sicher ungewöhnlich früh, aber umso besser für die

logistische Verteilung der Produkte bis zum Jahresende."



Für das Gesamtjahr 2025 rechnet der VPI wegen der gestiegenen Nachfrage zwar mit

einer leicht gestiegenen Importmenge. "Das Wachstum wird aber viel geringer

ausfallen als die fast 63 Prozent in den ersten drei Quartalen vermuten lassen",

so Thomas Schreiber.



