    Feuerwerks-Importe

    Von Halbwahrheiten und Kurzsichtigkeit

    Ratingen (ots) - Von Januar bis September wurden mehr als 42.400 Tonnen
    Feuerwerkskörper nach Deutschland importiert, fast zwei Drittel (62,6 Prozent)
    mehr als im Vorjahreszeitraum. Rein statistisch betrachtet, kann man da versucht
    sein, vorschnell von einer "Rekordmenge" zu sprechen. Doch leider ist das nur
    die halbe Wahrheit. Die Lieferung des Silvesterfeuerwerks aus China erfolgte in
    diesem Jahr schlicht früher als in den Vorjahren. Nicht mehr und nicht weniger.

    "Es bringt nichts, einzelne Monate oder die Liefermengen bestimmter Quartale mit
    den Vorjahreszeiträumen zu vergleichen. Das Jahr hat zwölf Monate, und man muss
    immer den Gesamtjahreszeitraum zugrunde legen, um sich ein aussagekräftiges und
    stimmiges Gesamtbild zu machen", sagt Thomas Schreiber.

    Umso überraschter ist der Vorsitzende des Verbandes der Pyrotechnischen
    Industrie (VPI), dass gleich mehrere Medien nur allzu leichtgläubig und
    unhinterfragt die Zahlen des Statischen Bundesamtes in Wiesbaden übernommen
    haben und teils erstaunliche Schlüsse daraus ziehen. Die einen sprechen von
    "Rekorden", die anderen sehen gar einen "Riesen-Rums" zu Silvester voraus.

    Als Branchenkenner sieht Thomas Schreiber vor allem eine gewisse Kurzsichtigkeit
    bei der Recherche. Ein Vergleich beschreibt den Denkfehler: "Man kann natürlich
    schon im Sommer Weihnachtsgeschenke kaufen. Das muss aber nicht heißen, dass es
    dann Weihnachten automatisch auch mehr Geschenke geben müsste."

    Die hohen Einfuhren in den ersten neun Monaten sind auf frühzeitige Bestellungen
    und Vorzieheffekte zurückzuführen. Wegen etwaiger Unsicherheiten auf der
    Transportroute aufgrund des Gaza-Kriegs seien viele Container aus China schon
    früher auf den Weg gebracht worden.

    "Zu unserer Freude sind die weitaus meisten Container längst in Deutschland
    angekommen. Das ist sicher ungewöhnlich früh, aber umso besser für die
    logistische Verteilung der Produkte bis zum Jahresende."

    Für das Gesamtjahr 2025 rechnet der VPI wegen der gestiegenen Nachfrage zwar mit
    einer leicht gestiegenen Importmenge. "Das Wachstum wird aber viel geringer
    ausfallen als die fast 63 Prozent in den ersten drei Quartalen vermuten lassen",
    so Thomas Schreiber.

    40885 Ratingen - Telefon: 02102 / 186 200, E-Mail: mailto:info@feuerwerk-vpi.de

    http://presseportal.de/pm/129041/6167846
    Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI)




