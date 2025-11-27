    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Boerse AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Boerse
    JPMORGAN stuft Deutsche Börse AG auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach bestätigten Gesprächen über eine Übernahme des Fondsvertriebsspezialisten Allfunds auf "Overweight" mit einem Kursziel von 292 Euro belassen. Eine derartige Transaktion wäre strategisch sinnvoll, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf das Potenzial, die geografische Präsenz des bereits bestehenden Geschäfts mit Fondsdienstleistungen (IFS) auszubauen. Denn IFS sei historisch sehr stark in Deutschland und in der Schweiz verankert, während Allfunds stärker in Spanien, Italien und Frankreich vertreten sei./rob/la/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 16:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 17:14 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,44 % und einem Kurs von 226,7EUR auf Tradegate (27. November 2025, 19:28 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Enrico Bolzoni
    Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 292
    Kursziel alt: 292
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


