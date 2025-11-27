    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    Infineon Technologies Aktie heute im Plus (35,50€) - 27.11.2025

    Am 27.11.2025 ist die Infineon Technologies Aktie, bisher, um +2,23 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Infineon Technologies Aktie.

    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller, spezialisiert auf Mikrocontroller, Leistungshalbleiter und Sicherheitslösungen. Das Unternehmen dominiert den Automobil- und Leistungselektronikmarkt. Hauptkonkurrenten sind STMicroelectronics und NXP. Infineons Stärke liegt in der Innovationskraft und Energieeffizienz.

    Infineon Technologies aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 27.11.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Infineon Technologies Aktie. Mit einer Performance von +2,23 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,68 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Infineon Technologies Aktie. Nach einem Plus von +2,68 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 35,50. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Infineon Technologies Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -3,21 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,28 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,99 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Infineon Technologies um +11,45 % gewonnen.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,10 % geändert.

    Infineon Technologies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,28 %
    1 Monat +3,99 %
    3 Monate -3,21 %
    1 Jahr +15,39 %

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,39 Mrd.EUR € wert.

    Infineon Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Infineon Technologies

    +2,10 %
    +4,48 %
    +4,02 %
    -3,02 %
    +15,65 %
    +11,90 %
    +23,54 %
    +168,78 %
    -49,67 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
