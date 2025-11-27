Börsen Update
Börsen Update USA - 27.11. - Dow Jones schwach -0,08 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:10:10) bei 47.409,87 PKT und fällt um -0,08 %.
Top-Werte: Verizon Communications +0,89 %, Procter & Gamble +0,88 %, Boeing +0,77 %, Amazon +0,57 %, JPMorgan Chase +0,37 %
Flop-Werte: Amgen -0,92 %, Apple -0,74 %, Salesforce -0,70 %, Nike (B) -0,66 %, Visa (A) -0,59 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:14:17) bei 25.256,88 PKT und steigt um +0,05 %.
Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +3,07 %, Baker Hughes Company Registered (A) +1,92 %, Marvell Technology +1,24 %, Broadcom +1,22 %, Meta Platforms (A) +0,87 %
Flop-Werte: Intel -0,93 %, Amgen -0,92 %, Microchip Technology -0,89 %, Cadence Design Systems -0,79 %, Tesla -0,75 %
Der S&P 500 steht bei 6.814,33 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.
Top-Werte: Robinhood Markets Registered (A) +2,18 %, Clorox +2,15 %, Baker Hughes Company Registered (A) +1,92 %, Ralph Lauren Registered (A) +1,58 %, HP -1,25 %
Flop-Werte: Medtronic -1,45 %, Moderna -1,36 %, Newmont Corporation -1,35 %, Texas Pacific Land -1,33 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.