Börsen Update USA - 27.11. - Dow Jones schwach -0,08 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:10:10) bei 47.409,87 PKT und fällt um -0,08 %.

Top-Werte: Verizon Communications +0,89 %, Procter & Gamble +0,88 %, Boeing +0,77 %, Amazon +0,57 %, JPMorgan Chase +0,37 %

Flop-Werte: Amgen -0,92 %, Apple -0,74 %, Salesforce -0,70 %, Nike (B) -0,66 %, Visa (A) -0,59 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:14:17) bei 25.256,88 PKT und steigt um +0,05 %.

Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +3,07 %, Baker Hughes Company Registered (A) +1,92 %, Marvell Technology +1,24 %, Broadcom +1,22 %, Meta Platforms (A) +0,87 %

Flop-Werte: Intel -0,93 %, Amgen -0,92 %, Microchip Technology -0,89 %, Cadence Design Systems -0,79 %, Tesla -0,75 %

Der S&P 500 steht bei 6.814,33 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.

Top-Werte: Robinhood Markets Registered (A) +2,18 %, Clorox +2,15 %, Baker Hughes Company Registered (A) +1,92 %, Ralph Lauren Registered (A) +1,58 %, HP -1,25 %

Flop-Werte: Medtronic -1,45 %, Moderna -1,36 %, Newmont Corporation -1,35 %, Texas Pacific Land -1,33 %