Erfolgreiche HV 2025: Rödl & Partner mit Mehrheit zum Wirtschaftsprüfer gewählt
Brockhaus Technologies startet nach erfolgreicher Hauptversammlung 2025 mit klarer Strategie, starkem Finanzprofil und ehrgeizigen Wachstumsplänen in die nächste Etappe.
Foto: adobe.stock.com
- Brockhaus Technologies hat ihre ordentliche Hauptversammlung 2025 erfolgreich durchgeführt und den Wirtschaftsprüfer Rödl & Partner mit deutlicher Mehrheit gewählt.
- Das Unternehmen betont die hohe Bilanzqualität, eine solide Finanzierungsstruktur und einen hohen Free Cashflow, was Stabilität im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld gewährleistet.
- Für das kommende Jahr plant Brockhaus Technologies, einen „Cash Compounding Modus“ zu erreichen, bei dem Ausschüttungen reinvestiert werden, um den Shareholder Value nachhaltig zu steigern.
- Das Segment Bikeleasing investiert in Wachstumsinitiativen und die internationale Expansion, unter anderem durch eine Minderheitsbeteiligung am US-Unternehmen Ridepanda.
- Das Segment Security Technologies (IHSE) profitiert vom Wachstum im Bereich Government & Defense, das bereits ca. 45% des Gruppenumsatzes im Jahr 2025 ausmacht.
- Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Brockhaus Technologies Umsatzerlöse zwischen 225 Mio. € und 235 Mio. € sowie ein bereinigtes EBITDA von 50 Mio. € bis 55 Mio., mit organischem Wachstum von 10-15%.
-1,28 %
+9,52 %
-8,37 %
+0,88 %
-48,89 %
-56,60 %
-64,17 %
-66,81 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte