ANALYSE-FLASH
RBC belässt Deutsche Börse auf 'Sector Perform' - Ziel 228 Euro
- RBC belässt Deutsche Börse auf "Sector Perform".
- Kursziel für Deutsche Börse bei 228 Euro festgelegt.
- Fragen zu Kostensynergien und Umsatzsynergien offen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach bestätigten Gesprächen über eine Übernahme des Fondsvertriebsspezialisten Allfunds auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 228 Euro belassen. Die Transaktion würde zwar zu der bisherigen Strategie des Börsenbetreibers passen, werfe aber auch Fragen auf, schrieb Ben Bathurst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So sei unklar, wie hoch das Potenzial für Kostensynergien sei, und es sei fraglich, ob es auch Umsatzsynergien gebe./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 13:25 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 13:25 / EST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,53 % und einem Kurs von 226,9 auf Tradegate (27. November 2025, 20:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +8,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 43,13 Mrd..
Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 266,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 228,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 292,00EUR was eine Bandbreite von +0,97 %/+29,32 % bedeutet.
