RBC belässt Deutsche Börse auf 'Sector Perform' - Ziel 228 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,53 % und einem Kurs von 226,9 auf Tradegate (27. November 2025, 20:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +8,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,48 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 43,13 Mrd..

Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4100 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 266,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 228,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 292,00EUR was eine Bandbreite von +0,97 %/+29,32 % bedeutet.