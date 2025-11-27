    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsClorox AktievorwärtsNachrichten zu Clorox

    Clorox Aktie legt zu - 27.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Clorox Aktie bisher um +2,15 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Clorox Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Clorox ist ein führendes Unternehmen im Bereich Haushalts- und Reinigungsprodukte, bekannt für Bleichmittel und Desinfektionsmittel. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Procter & Gamble und Unilever. Clorox zeichnet sich durch nachhaltige Innovationen und umweltfreundliche Lösungen aus.

    Clorox Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 27.11.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Clorox Aktie. Mit einer Performance von +2,15 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,81 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Clorox Aktie. Nach einem Plus von +0,81 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 95,00. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Clorox in den letzten drei Monaten Verluste von -9,11 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Clorox Aktie damit um +7,89 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,52 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Clorox auf -41,42 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,01 % geändert.

    Clorox Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,89 %
    1 Monat -7,52 %
    3 Monate -9,11 %
    1 Jahr -42,02 %

    Informationen zur Clorox Aktie

    Es gibt 122 Mio. Clorox Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,53 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 27.11. - Dow Jones schwach -0,08 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Clorox Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Clorox Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Clorox Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Clorox

    +1,61 %
    +9,88 %
    -6,44 %
    -7,35 %
    -40,42 %
    -33,22 %
    -44,23 %
    -19,87 %
    +134,70 %
    ISIN:US1890541097WKN:856678



    2 im Artikel enthaltene Werte
