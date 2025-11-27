Recce erhält Patentschutz für RECCE-Antiinfektiva in Hongkong

Sydney Australien, 27. November 2025 / IRW-Press / Recce Pharmaceuticals Limited (ASX:RCE, FWB:R9Q) (Recce oder das Unternehmen), ein führender Entwickler einer neuen Klasse synthetischer Antiinfektiva, freut sich bekannt zu geben, dass die Sonderverwaltungsregion Hongkong den Antiinfektiva von Recce offiziell die Patente für die Wirkstofffamilie 4 mit Gültigkeit bis 2041 erteilt hat.

Die Patentansprüche in Hongkong beziehen sich auf RECCE 327 (R327) und RECCE 529 (R529), insbesondere:

- Verfahren zur Herstellung von RECCE-Antiinfektiva

- Anwendung von R327/R529 zur Behandlung von Krankheiten, insbesondere bei der Behandlung von bakteriellen Infektionen, Virusinfektionen und anderen

- Insbesondere die weitere Validierung von RECCE-Antiinfektiva aus Studien bei akuten bakteriellen Haut- und Hautstrukturinfektionen (ABSSSI), diabetischem Fußsyndrom (DFI), Verbrennungen, Lungeninfektionen (einschließlich Ventilator-assoziierter Pneumonie/Krankenhaus-erworbener Pneumonie), Harnwegsinfektionen, Gonorrhoe, Influenza, SARS-CoV2

- Orale, inhalative, transdermale Anwendung oder mittels Injektion (in den Blutkreislauf, intramuskulär und/oder intravenös)

- Die Verabreichung kann auch als Aerosol, Gel, topischer Schaum oder Salbe (oder imprägniert in einen Verband zur Anwendung auf Haut oder Schleimhäute für die transdermale oder transmukosale Verabreichung) erfolgen.

Nach Australien, Kanada, Israel, Japan und China ist dies das sechste Patent des Unternehmens für die Wirkstofffamilie 4 des Unternehmens. Weitere Patentanträge gemäß dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) befinden sich derzeit in unterschiedlichen Phasen der Prüfung/Zulassung. Der Hongkonger Arzneimittelmarkt hat einen Wert von rund 2,5 Milliarden US$ und wird von 2025 bis 2030 voraussichtlich um 6,5 % jährlich wachsen.[i]

Recce setzt seine klinische Phase-3-Studie in Indonesien fort, da es weitere Zulassungspfade in den ASEAN-Märkten anstrebt. Die Stärkung seines Portfolios an geistigem Eigentum in Ländern wie Hongkong unterstützt diese regionale Strategie weiter und ermöglicht Markteintrittsmöglichkeiten in Gebieten, in denen die Nachfrage nach Antiinfektiva der nächsten Generation kontinuierlich steigt.