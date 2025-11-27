Carl Zeiss Meditec Aktie knickt ein - 27.11.2025

Am heutigen Handelstag musste die Carl Zeiss Meditec Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,22 % im Minus. Der Kursrückgang der Carl Zeiss Meditec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,26 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,22 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Carl Zeiss Meditec ist ein führender Anbieter in der Medizintechnik, spezialisiert auf ophthalmologische Geräte und chirurgische Mikroskope. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Alcon und Bausch + Lomb. Bekannt für Präzision und Innovation, bietet Zeiss einzigartige optische Lösungen.

Obwohl die Carl Zeiss Meditec Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +4,30 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Carl Zeiss Meditec Aktie damit um +5,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,96 %. Im Jahr 2025 gab es für Carl Zeiss Meditec bisher ein Minus von -0,83 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,52 % geändert.

Carl Zeiss Meditec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,24 % 1 Monat -0,96 % 3 Monate +4,30 % 1 Jahr -21,08 %

Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,98 Mrd.EUR € wert.

Carl Zeiss Meditec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Carl Zeiss Meditec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carl Zeiss Meditec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.