Giant Mining Corp. ernennt John Percival zum Non-Executive Chairman

Vancouver, BC - 27. November 2025 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5 | CSE: BFG.WT.A | CSE: BFG.WT.B) („Giant Mining“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Herrn John Percival zum Non-Executive Chairman des Board of Directors bekannt zu geben.

Herr Percival verfügt über mehr als fünf Jahrzehnte Erfahrung auf den globalen Kapitalmärkten und kann eine umfassende Erfolgsbilanz bei der Beschaffung von über 1 Milliarde $ für börsennotierte Unternehmen vorweisen. Er hat eine starke und einflussreiche Präsenz in den australischen Finanzmärkten, einem der größten und aktivsten globalen Kapitalzentren für Bergbauinvestitionen, in dem jährlich typischerweise über 12–15 Milliarden $ im Bergbau- und Explorationssektor aufgebracht werden. In den Jahren 2024 und 2025 verzeichneten die australischen Bergbaumärkte erhebliche Zuflüsse, die durch Kupfer, Uran, kritische Metalle und Gold angetrieben wurden, wodurch Australien zur aktivsten globalen Rechtsgebiet für Finanzierungen im Junior- und Mid-Tier-Bergbau wurde.

Seine Führungsposition in diesen Märkten dürfte die Sichtbarkeit und die Reichweite von Giant Mining bei Investoren erheblich steigern.

David Greenway, CEO von Giant Mining, erklärte: „Johns Ruf, seine Erfahrung und sein globales Netzwerk, insbesondere in Australien und Südostasien, machen ihn zu einem unschätzbaren Zugewinn für unser Führungsteam. Seine Fähigkeit, die Sichtbarkeit auf den Kapitalmärkten zu fördern und wachstumsstarke Bergbauprojekte zu unterstützen, passt optimal zu unserer Strategie, während wir das Projekt Majuba Hill weiter vorantreiben. Wir freuen uns, John als unseren nicht Non-Executive Chairman begrüßen zu dürfen.“

Über John Percival

Herr Percival ist ein erfahrener Unternehmer und Board-Mitglied mehrerer privater und börsennotierter Bergbauunternehmen in Australien, Kanada und den USA. Zuvor war er als General Manager of Investments bei Barclays Bank New Zealand Ltd. tätig, wo er als erfolgreicher Fondsmanager über 450 Millionen $ verwaltete.

Derzeit ist er Senior Consultant bei Novus Capital Limited in Sydney, Australien, einem Investment- und Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf Investment Banking, Corporate Advisory und Aktienhandelsservices für australische Unternehmen, Privatkunden und ausländische Firmen spezialisiert. Seine Tätigkeit bei Novus verbessert den Zugang von Giant Mining zu etablierten australischen Kapitalmarktnetzen.