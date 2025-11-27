Mustang Energy treibt Option mit Skyharbour auf dem Uranprojekt 914W voran und stellt weitere Unternehmensupdates bereit

VANCOUVER, British Columbia, 27. November 2025 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) (das „Unternehmen“ oder „Mustang“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zweite Tranche der Meilensteinzahlungen an Skyharbour Resources Ltd. („Skyharbour“) gemäß der Optionsvereinbarung zwischen Mustang und Skyharbour vom 12. November 2024 (die „Optionsvereinbarung“) in Bezug auf das Uranprojekt 914W abgeschlossen hat. Gemäß der Optionsvereinbarung zahlte Mustang an Skyharbour 20.000 $ in bar, gab 1.098.901 Stammaktien (jeweils eine „Aktie“) aus dem Bestand von Mustang zu einem angenommenen Preis von 0,091 $ pro Aktie aus und tätigte Explorationsausgaben in Höhe von 100.000 $ auf dem Uranprojekt 914W, um die zweite Tranche der Meilensteinzahlungen zu erfüllen. Die Aktien unterliegen einer üblichen Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum abläuft. Weitere Informationen zur Optionsvereinbarung und zur nächsten Meilensteinzahlung finden Sie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 13. November 2024 und 6. Dezember 2024, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca veröffentlicht wurden.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass alle auf der Jahreshaupt- und Sonderversammlung des Unternehmens (die „Versammlung“) am Freitag, dem 14. November 2025, vorgelegten Beschlüsse genehmigt wurden, einschließlich der folgenden: (i) die Festlegung der Anzahl der Direktoren von Mustang auf drei (3); (ii) die Wahl von Nicholas Luksha, Teresa Rzepczyk und Constantine Carmichel zu Direktoren von Mustang; (iii) die Ernennung von Davidson & Company LLP, Chartered Professional Accountants, als Wirtschaftsprüfer von Mustang für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und die Ermächtigung der Direktoren von Mustang, die Vergütung der Wirtschaftsprüfer für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr festzulegen; (iv) die Genehmigung eines Arrangement-Plans (das „Arrangement“) gemäß den Bestimmungen von Teil 9 Abschnitt 5 des Business Corporations Act (British Columbia), der unter anderem Mustang und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Allied Strategic Resource Corp. („Allied“) betrifft, gemäß den Bedingungen des Arrangements vom 9. Oktober 2025 zwischen Mustang und Allied (wie es von Zeit zu Zeit geändert, ergänzt oder anderweitig modifiziert werden kann); (v) die Verabschiedung eines umfassenden Omnibus Equity Incentive Plan durch Allied; und (vi) die Genehmigung eines Sonderbeschlusses, der das Unternehmen ermächtigt, die ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens auf der Grundlage von bis zu dreißig (30) Stammaktien von Mustang vor der Konsolidierung zu einer (1) Stammaktie nach der Konsolidierung zu konsolidieren.