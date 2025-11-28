    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Trotz Gewinnspitze bei Zugausfällen

    Taxi-Verband sieht Unregelmäßigkeiten bei Bahn als Bedrohung / "Langfristig verlieren wir die Mobilitätskette" - Zahl der Ausfallfahrten bei Zugverspätungen steigt

    Osnabrück (ots) - Angesichts zunehmender Zugverspätungen und -ausfälle müssen
    Taxifahrer in Deutschland nach Angaben des Branchenverbands immer häufiger
    einspringen: "Die Zahl der Fahrten für gestrandete Fahrgäste steigt - und wir
    erwarten, dass dieser Trend weiter zunimmt", sagte Michael Oppermann,
    Geschäftsführer des Bundesverbands Taxi und Mietwagen, der "Neuen Osnabrücker
    Zeitung" (NOZ).

    Besonders häufig kommt es laut Oppermann in Köln und Hannover zu solchen
    Einsätzen. "Nicht, weil dort besonders viel schiefgeht, sondern weil es große
    Umsteigebahnhöfe sind", so Oppermann.

    Die Taxigutscheine, die die Bahn bei Zugausfällen ausstelle, seien individuell
    zwar ein gutes Geschäft, für das Taxigewerbe im Ganzen aber bedrohlich: "Für
    einzelne Fahrer kann so eine lange Fahrt wie ein kleines Weihnachtsgeld wirken.
    Aber das Taxigewerbe als Ganzes profitiert nicht von Zugunregelmäßigkeiten", so
    Oppermann. Eine unzuverlässige Bahn schädige das Geschäft seiner Kollegen.
    "Langfristig ist der größte Wettbewerber des Taxis das privat gefahrene Auto.
    Wenn Menschen sagen: 'Ich weiß nicht, ob der Zug kommt, ich nehme lieber das
    Auto', dann verlieren wir die gesamte Mobilitätskette."

    Der Verband hat einen bundesweiten Rahmenvertrag mit der Deutschen Bahn. Die
    Taxifahrten werden per digitalen Gutschein direkt mit der Bahn abgerechnet.

