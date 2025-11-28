    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Bofinger hält wenig vom "Boomer-Soli"- Ökonom plädiert für höhere Erbschaftsteuer / Ex-Wirtschaftsweise sieht Steuer auf große Vermögen als zielgenaueres Instrument

    Osnabrück (ots) - Der Ökonom und frühere Wirtschaftsweise Peter Bofinger lehnt
    den von DIW-Präsident Marcel Fratzscher ins Gespräch gebrachten "Boomer-Soli"
    ab. Statt einer Abgabe auf Renten und Pensionen spricht er sich für höhere
    Einnahmen über die Erbschaftsteuer aus.

    "Ein Boomer-Soli könnte dazu führen, dass ein Rentner genauso viele Steuern
    zahlen müsste wie ein Angestellter mit deutlich höherem Einkommen. Warum wir
    hier überhaupt nach dem Alter unterscheiden sollen, erschließt sich mir nicht",
    sagte Bofinger im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).
    Zielgerichteter sei es, stärker große Vermögen heranzuziehen: "Wenn wir wollen,
    dass die Boomer etwas zu den Mehrkosten beitragen, wäre eine Erhöhung der
    Erbschaftsteuer für größere Vermögen das beste Instrument."

    Hintergrund ist der Vorschlag Fratzschers, eine zusätzliche Abgabe auf Renten
    und Pensionen einzuführen, um kleine Renten zu stärken. Bofinger verweist
    dagegen auf das Leistungsfähigkeitsprinzip des Steuersystems und betont, dass
    die geburtenstarken Jahrgänge in der Regel Vermögen aufgebaut hätten - dort
    anzusetzen sei aus seiner Sicht "zielführender als ein Boomer-Soli".

    +++

    Herr Fratzscher hat vorgeschlagen, dass wir die Lücke mit einer Abgabe auf
    Renten und Pensionen überbrücken, die in die Rentenversicherung fließen soll, um
    kleine Renten etwas höher werden zu lassen. Was halten Sie von diesem
    Boomer-Soli?

    Wenig. Das Gute am Steuersystem ist, dass wir Menschen, die viel haben, auch
    entsprechend belasten können. Das ist das sogenannte Leistungsfähigkeitsprinzip.
    Ein Boomer-Soli könnte aber zum Beispiel dazu führen, dass ein Rentner genauso
    viele Steuern zahlen müsste wie ein Angestellter mit einem deutlich höheren
    Einkommen. Warum wir hier überhaupt nach dem Alter unterscheiden sollen,
    erschließt sich mir nicht. Wenn wir wollen, dass die Boomer etwas zu den
    Mehrkosten, die ihre Rente verursacht, beitragen, wäre eine Erhöhung der
    Erbschaftssteuer für größere Vermögen das beste Instrument. Denn die Boomer, die
    in ihrem Leben sehr hohe Einkommen erzielen und einen hohen Lebensstandard
    genießen konnten, haben in der Regel auch ein hohes Vermögen aufbauen können.
    Dort anzusetzen wäre zielführender als ein Boomer-Soli.

    +++

    Bofinger: Boomer dürfen zu Recht eine auskömmliche Rente erwarten

    Ökonom kritisiert Generationenkonflikt-Rhetorik und verweist auf jahrzehntelange
    Belastungen der Babyboomer

    Osnabrück. In der Diskussion um die Rente verteidigt der Ökonom und frühere
    Wirtschaftsweise Peter Bofinger die Generation der Babyboomer. "Boomer haben ein
    Leben lang ein Fünftel ihres Einkommens in die Rentenkasse eingezahlt und dürfen
