Bofinger hält wenig vom "Boomer-Soli"- Ökonom plädiert für höhere Erbschaftsteuer / Ex-Wirtschaftsweise sieht Steuer auf große Vermögen als zielgenaueres Instrument

Der Ökonom und frühere Wirtschaftsweise Peter Bofinger lehnt den von DIW-Präsident Marcel Fratzscher ins Gespräch gebrachten "Boomer-Soli" ab. Statt einer Abgabe auf Renten und Pensionen spricht er sich für höhere Einnahmen über die Erbschaftsteuer …



