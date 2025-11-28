    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Die Glocke' zum Black Friday

    Für Sie zusammengefasst
    • Viele profitieren von Rabatten an Black Friday.
    • Handel hofft auf Umsatz in hartem Wettbewerb.
    • Kritik: Psychotricks und ökologische Bedenken.

    OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zum Black Friday:

    Unbestreitbar ist: Viele Menschen profitieren finanziell. Wenn das Geld ohnehin knapp sitzt und größere Anschaffungen anstehen oder es um Weihnachtsgeschenke geht, können echte Rabatte eine spürbare Entlastung sein. Der Handel wiederum hofft auf dringend benötigte Umsätze in einem umkämpften Markt. (.) Gleichzeitig ist aber die Kritik nicht zu ignorieren. Viele Rabatte entpuppen sich als Psychotrick, Preise werden zuvor angehoben oder als "nur für begrenzte Zeit" über Wochen hinaus beworben. Noch schwerer wiegt der ökologische Aspekt: Retourenberge, Überkonsum und kurze Produktlebenszyklen stehen im klaren Widerspruch zum Nachhaltigkeitsgedanken. (.) Kurzum: Der Black Friday an sich ist weder Fluch noch Segen. Der sinnvollste Umgang liegt womöglich darin, ganz bewusst zu entscheiden: Wie viel Konsum tut mir persönlich gut? Und was brauche ich wirklich?/yyzz/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Verfasst von dpa-AFX
