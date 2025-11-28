    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu den Schüssen in Washington

    • Motive des Schützen unklar, Ermittlungen abwarten.
    • Zwei Soldaten der Nationalgarde betroffen, Einsatz umstritten.
    • Verdächtiger ist afghanischer Einwanderer, Trump reagiert.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu den Schüssen in Washington:

    (.) Die Motive des Schützen [sind] (.) noch nicht geklärt, da sollte man die weiteren Ermittlungen abwarten. Dass es zwei Soldaten der Nationalgarde traf, deren Einsatz in der amerikanischen Hauptstadt umstritten ist, ist auffällig; vorstellbar sind aber auch unpolitische Hintergründe. Keinen Zweifel kann es über die politischen Folgen geben. Der festgenommene Verdächtige ist ein Einwanderer aus Afghanistan, er kam mit einem Programm für ehemalige amerikanische Ortskräfte in die Vereinigten Staaten. Trump hat das schnell dazu veranlasst, eine neuerliche Sicherheitsüberprüfung für eingereiste Afghanen anzuordnen und die Nationalgarde in Washington nochmals zu verstärken. Etwas anderes war von diesem Präsidenten nicht zu erwarten (.). Die Reaktion entspricht seiner harten Sicherheits- und Migrationspolitik. (.)/yyzz/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

