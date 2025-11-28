    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Märkische Oderzeitung' zum Grünen-Parteitag

    Für Sie zusammengefasst
    • Grüne wollen beim Parteitag in Hannover aufräumen.
    • Themen: Struktur, Nahost-Konflikt, Energiewende, Kommunalpolitik.
    • Frage: Haben die Grünen die aktuelle Lage erkannt?

    FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Grünen-Parteitag:

    Sie wollen jetzt mal aufräumen. So vielleicht kann man das Programm verstehen, was sich die Grünen für ihren Bundesparteitag am Wochenende in Hannover vorgenommen haben. Es geht um viele Fragen, denen sich die Partei schon lange nicht mehr gestellt hatte - um ihre eigene Struktur, um den Nahost-Konflikt, die Zukunft der Energiewende, ihre Kommunalpolitik. Das sind wichtige Themen. Aber zugleich fragt man sich, ob den Grünen eigentlich klar ist, in welcher Lage sie stecken. Das Programm für diesen Bundesparteitag wirkt ein bisschen, als hätte sich die Partei in Hannover verabredet, um endlich mal ihren Keller aufzuräumen - während es gerade durch das Dach regnet./yyzz/DP/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Märkische Oderzeitung' zum Grünen-Parteitag "Märkische Oderzeitung" zum Grünen-Parteitag: Sie wollen jetzt mal aufräumen. So vielleicht kann man das Programm verstehen, was sich die Grünen für ihren Bundesparteitag am Wochenende in Hannover vorgenommen haben. Es geht um viele Fragen, denen …