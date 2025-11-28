Nord-Stream-Verdächtiger wird Richter vorgeführt

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Nach seiner Auslieferung aus Italien soll am Freitag ein mutmaßlicher Drahtzieher der Nord-Stream-Anschläge dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt werden. Der Richter wird dem Beschuldigten dort voraussichtlich den Haftbefehl eröffnen und über die weitere Untersuchungshaft entscheiden.

Italienische Beamte hatten Serhij K. im August aufgrund eines Europäischen Haftbefehls an der Adria-Küste festgenommen. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Ukrainer unter anderem verfassungsfeindliche Sabotage vor. Er soll als Koordinator zu der Gruppe gehört haben, die im September 2022 Sprengsätze an den Gaspipelines in der Ostsee platzierte.