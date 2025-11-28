Steinmeier beendet im Baskenland Staatsbesuch in Spanien

MADRID (dpa-AFX) - Mit einem Abstecher ins Baskenland beenden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender am Freitag ihren Staatsbesuch in Spanien. Dabei wollen sie auch die Stadt Gernika besuchen und der Opfer des deutschen Bombenangriffes vom 26. April 1937 gedenken.

Im spanischen Bürgerkrieg bombardierten Flugzeuge der deutschen "Legion Condor" die Kleinstadt und zerstörten sie zu drei Vierteln. Die Schätzungen zur Zahl der Todesopfer schwanken zwischen 300 und 1.500. Es war in der europäischen Geschichte der erste massive Bombenangriff auf die wehrlose Zivilbevölkerung einer ganzen Stadt.