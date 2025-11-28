Technik-Crash bei der CME: Handel mit Rohstoff-Futures gestoppt!

Demnach mussten sämtliche elektronischen Handelsaktivitäten vorübergehend eingestellt werden, da es Probleme mit der Kühlung der Datenzentren gab. Die Systeme seien abgeschaltet worden, um Schäden zu vermeiden. Zwar arbeiten Techniker bereits an der Behebung, doch ein Zeitplan für die Wiederaufnahme wurde zunächst nicht genannt.

Ein seltener, aber folgenschwerer Ausfall hat am Freitag den globalen Terminhandel durcheinandergebracht. An der Chicago Mercantile Exchange (CME), einem der weltweit wichtigsten Handelsplätze für Futures und Optionen, kam es zu einem kompletten Handelsstopp. Ursache war eine Störung in den Rechenzentren des Dienstleisters CyrusOne, wie ein Sprecher des Börsenbetreibers in Singapur Bloomberg bestätigte.

Besonders betroffen waren Öl- und Energieprodukte wie US-Rohöl (WTI) und Benzin, aber auch Palmölkontrakte, die über die CME-Infrastruktur gehandelt werden. Händler in Asien berichteten, dass der letzte Handel im WTI-Kontrakt am Freitagvormittag gegen 10:47 Uhr Ortszeit in Singapur stattgefunden habe – kurz darauf war Schluss. Der Ausfall traf den Markt in einer ohnehin von dünner Liquidität geprägten Phase nach dem Thanksgiving-Feiertag in den USA.

Auch Zins- und Aktienindex-Futures, wie etwa US-Treasuries und S&P-500-Kontrakte, waren vom Stillstand betroffen. Selbst Handelsplattformen im Devisenbereich wie das weitverbreitete EBS-System gerieten ins Straucheln.

Marktbeobachter warnen vor potenziellen Folgen für die Preisbildung. Charu Chanana, die Chef-Anlagestrategin von Saxo Markets, sagte, der Ausfall falle in eine Phase außergewöhnlich geringer Handelsaktivität. Das erhöhe das Risiko einer abrupten Marktreaktion, sobald der Handel wieder aufgenommen wird – insbesondere bei Treasuries, Währungen und Rohstoffen.

Die CME Group betreibt einige der zentralen Terminbörsen der Welt, darunter die Chicago Board of Trade und die New York Mercantile Exchange. Solche Störungen sind selten, können jedoch erhebliche Auswirkungen auf die globalen Finanzströme haben – erst recht, wenn sie gleichzeitig mehrere Anlageklassen treffen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



