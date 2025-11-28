    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCEWE Stiftung AktievorwärtsNachrichten zu CEWE Stiftung
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Unternehmen bündeln ihr gesellschaftliches Engagement / CEWE und MEYLE setzen zum Giving Tuesday auf eine gemeinsame Initiative mit den SOS-Kinderdörfer weltweit. (FOTO)

    --------------------------------------------------------------
    Mehr SOS-Infos
    https://ots.de/541v76
    --------------------------------------------------------------

    München (ots) - Immer mehr Unternehmen gestalten ihr gesellschaftliches
    Engagement nicht mehr als Einzelinitiative, sondern setzen auf langfristige
    Kooperationen und gemeinsame Modelle der Verantwortung. Dieser Trend zeigt sich
    auch zum Giving Tuesday: Die Unternehmen CEWE und MEYLE engagieren sich
    gemeinsam mit den SOS-Kinderdörfern in einer koordinierten Aktion und
    unterstreichen damit einen Wandel im Corporate Engagement.

    Statt punktueller Spendenaktionen rücken Partnerschaften stärker in den Fokus.
    Unternehmen suchen verlässliche Kooperationen, die strategisch eingebettet sind
    und zu ihren Nachhaltigkeits- und Verantwortungszielen passen. Die
    Zusammenarbeit von CEWE, MEYLE und den SOS-Kinderdörfern ist ein Beispiel für
    diese Entwicklung: Zum Giving Tuesday beteiligen sich die Partner an einer
    Matching-Initiative, die langfristige Projekte der Organisation unterstützt.

    "Wir beobachten, dass Unternehmen gesellschaftliches Engagement zunehmend
    strukturiert angehen und bewusst auf gemeinsame Initiativen setzen", sagt Lisa
    Gruber, Leiterin Unternehmenspartner der SOS-Kinderdörfer weltweit.
    "Partnerschaften wie diese ermöglichen es, Programme verlässlich
    weiterzuentwickeln und Verantwortung gemeinsam zu tragen."

    Der Giving Tuesday dient dabei als Anlass, ein Modell sichtbar zu machen, das in
    der Wirtschaft an Bedeutung gewinnt: kooperative Formen des Corporate
    Engagement, bei denen Unternehmen gemeinsam mit gemeinnützigen Organisationen
    wirksame, langfristige Programme unterstützen.

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

    Boris Breyer
    Pressesprecher SOS-Kinderdörfer weltweit
    Tel.: 0160 - 984 723 45
    E-Mail: mailto:boris.breyer@sos-kd.org
    http://www.sos-kinderdoerfer.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/1658/6167893
    OTS: SOS-Kinderdörfer weltweit e.V.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu CEWE Stiftung - 540390 - DE0005403901

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über CEWE Stiftung. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Unternehmen bündeln ihr gesellschaftliches Engagement / CEWE und MEYLE setzen zum Giving Tuesday auf eine gemeinsame Initiative mit den SOS-Kinderdörfer weltweit. (FOTO) Immer mehr Unternehmen gestalten ihr gesellschaftliches Engagement nicht mehr als Einzelinitiative, sondern setzen auf langfristige Kooperationen und gemeinsame Modelle der Verantwortung. Dieser Trend zeigt sich auch zum Giving Tuesday: Die …