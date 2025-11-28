Unternehmen bündeln ihr gesellschaftliches Engagement / CEWE und MEYLE setzen zum Giving Tuesday auf eine gemeinsame Initiative mit den SOS-Kinderdörfer weltweit. (FOTO)
München (ots) - Immer mehr Unternehmen gestalten ihr gesellschaftliches
Engagement nicht mehr als Einzelinitiative, sondern setzen auf langfristige
Kooperationen und gemeinsame Modelle der Verantwortung. Dieser Trend zeigt sich
auch zum Giving Tuesday: Die Unternehmen CEWE und MEYLE engagieren sich
gemeinsam mit den SOS-Kinderdörfern in einer koordinierten Aktion und
unterstreichen damit einen Wandel im Corporate Engagement.
Statt punktueller Spendenaktionen rücken Partnerschaften stärker in den Fokus.
Unternehmen suchen verlässliche Kooperationen, die strategisch eingebettet sind
und zu ihren Nachhaltigkeits- und Verantwortungszielen passen. Die
Zusammenarbeit von CEWE, MEYLE und den SOS-Kinderdörfern ist ein Beispiel für
diese Entwicklung: Zum Giving Tuesday beteiligen sich die Partner an einer
Matching-Initiative, die langfristige Projekte der Organisation unterstützt.
"Wir beobachten, dass Unternehmen gesellschaftliches Engagement zunehmend
strukturiert angehen und bewusst auf gemeinsame Initiativen setzen", sagt Lisa
Gruber, Leiterin Unternehmenspartner der SOS-Kinderdörfer weltweit.
"Partnerschaften wie diese ermöglichen es, Programme verlässlich
weiterzuentwickeln und Verantwortung gemeinsam zu tragen."
Der Giving Tuesday dient dabei als Anlass, ein Modell sichtbar zu machen, das in
der Wirtschaft an Bedeutung gewinnt: kooperative Formen des Corporate
Engagement, bei denen Unternehmen gemeinsam mit gemeinnützigen Organisationen
wirksame, langfristige Programme unterstützen.
