Unternehmen bündeln ihr gesellschaftliches Engagement / CEWE und MEYLE setzen zum Giving Tuesday auf eine gemeinsame Initiative mit den SOS-Kinderdörfer weltweit. (FOTO)

Machen wir mal weiter mit dem Thema Wettbewerbsumfeld: CEWE bezeichnet sich selber als Marktführer im Fotofinishing in Deutschland und Europa. Belastbare aktuelle Zahlen zum Gesamtmarkt habe ich nicht. Der Branchenverband PIV (der sich mittlerweile aufgelöst hat) hat für Deutschland für 2021 9,1 Mio. verkaufte Fotobücher gemeldet. Demnach hatte CEWE in Deutschland 2021 einen Marktanteil von 65%. Dann finden sich noch ältere Zahlen für den Fotofinishing-Marktanteil (also Fotos + Fotobücher) mit 45% in Deutschland und 30% bei Fotobüchern in Europa - die Quellen sind aber nicht belastbar.





Neben CEWE (wozu auch pixum, WhiteWall und Cheerz gehören) gibt es zahlreiche Wettbewerber im Markt für Fotobücher. Eine gute Übersicht für Deutschland findet sich hier:









Mein Einblick in dieses Wettbewerbsumfeld ist sehr begrenzt, aber soweit ich das sehe gibt es hier keine großen Bewegungen. Auch die Google-App für Fotobücher/Fotodruck scheint weiter keine große Bedeutung zu haben.





Im Wettbewerb steht CEWE ebenfalls im Vertriebskanal Einzelhandel (gemeint ist hier nicht das gleichnamige Berichtssegment), welcher Co-Branding-Partnerschaften online und stationäre Kioske bereitstellt. Zu allem, was ich hier im Auge habe, von z.B. Rossman, dm, Edeka bis hin zu Kaufland und Mediamarkt, kann ich keine Veränderungen feststellen.





Zusammengefasst: Ich sehe keine Veränderungen im Wettbewerbsumfeld – abgesehen von MeinDesign und KOD, die sich außerhalb des Kerngeschäfts bewegen.





Das nächste wichtige(re) Thema ist die zukünftige strukturelle Entwicklung der Nachfrage nach gedruckten Fotos bzw. Fotoprodukten wie Fotobüchern …