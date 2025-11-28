    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Chemie AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Chemie
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wacker Chemie von 60 auf 50 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Dsa Geschäft mit dem Halbleiterrohstoff Polysilicium werde wohl der nächste Bereich der Münchner, der unter Druck gerate, schrieb Chetan Udeshi am Freitag in seiner Neubewertung. Seine Analysen ergäben nämlich ein massives Überangebot an Wafern in der Lieferkette. Ein Polysilicium-Dämpfer dürfte die Gewinnschätzungen für Wacker nur noch mehr unter Druck setzen. Denn dieser Bereich sei zuletzt als einziger noch stark gelaufen./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:06 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:19 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 66,53EUR auf Lang & Schwarz (28. November 2025, 07:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Chetan Udeshi
    Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 50
    Kursziel alt: 60
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 50,00, was einem Rückgang von -25,87% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Underweight' Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wacker Chemie von 60 auf 50 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Dsa Geschäft mit dem Halbleiterrohstoff Polysilicium werde wohl der nächste Bereich der Münchner, der unter …