    JEFFERIES stuft Deutsche Börse AG auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Börse mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Hold" belassen. Die von dem Börsenbetreiber bestätigte, unverbindliche Offerte für eine Komplettübernahme der Allfunds Group sei das erste verifizierbare Angebot für den Fondsvertriebs-Spezialisten seit der Offerte von Konkurrent Euronext im Februar 2023, schrieb Tom Mills in seiner Reaktion vom Donnerstagabend. Zudem passe diesmal die Branchenlogik deutlich besser. Mills geht von einem Beitrag von Allfunds zum Ergebnis je Aktie der Eschborner im mittleren einstelligen Prozentbereich aus. Allerdings sei das Ausmaß der Synergien unklar, und wettbewerbsrechtliche Hürden könnten den Übernahmeprozess verlängern./gl/ag

    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 226,8EUR auf Lang & Schwarz (28. November 2025, 07:24 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Tom Mills
    Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 245
    Kursziel alt: 245
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


