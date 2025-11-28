JEFFERIES stuft Deutsche Börse AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Börse mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Hold" belassen. Die von dem Börsenbetreiber bestätigte, unverbindliche Offerte für eine Komplettübernahme der Allfunds Group sei das erste verifizierbare Angebot für den Fondsvertriebs-Spezialisten seit der Offerte von Konkurrent Euronext im Februar 2023, schrieb Tom Mills in seiner Reaktion vom Donnerstagabend. Zudem passe diesmal die Branchenlogik deutlich besser. Mills geht von einem Beitrag von Allfunds zum Ergebnis je Aktie der Eschborner im mittleren einstelligen Prozentbereich aus. Allerdings sei das Ausmaß der Synergien unklar, und wettbewerbsrechtliche Hürden könnten den Übernahmeprozess verlängern./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 17:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 17:04 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 226,8EUR auf Lang & Schwarz (28. November 2025, 07:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Tom Mills

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 245

Kursziel alt: 245

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



