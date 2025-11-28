Silber steht traditionell im Schatten von Gold, doch an den Edelmetallmärkten hat sich das „Nebenmetall“ zuletzt deutlich emanzipiert. Während Gold die Schlagzeilen dominiert, erzielt Silber höhere prozentuale Kursgewinne und gewinnt durch seine industrielle Rolle – vor allem in der Solarindustrie – zusätzlich an Bedeutung. Vor dem Hintergrund eines wachsenden Angebotsdefizits rückt Silber damit stärker in den Fokus von Marktbeobachtern.

Seit Oktober 2023 befindet sich der Silberpreis in einem ausgeprägten Aufwärtstrend. Spot-Silber stieg von einem Tief bei 20,67 US-Dollar je Unze am 3. Oktober 2023 auf ein Rekordhoch von 54,38 US-Dollar am 13. November, ein Plus von rund 163 Prozent. Zuletzt notierte Silber bei 53,39 US-Dollar und damit nicht einmal mehr einen Dollar unter dem Höchststand.

Silber überflügelt Gold: Solarboom verschärft Defizit am Silbermarkt

