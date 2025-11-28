LR Health & Beauty SE veröffentlicht finale Zahlen zum Q3 2025
LR Health & Beauty SE legt die finalen Zahlen für Q3 2025 vor: Umsatz, Ergebnisentwicklung und strategische Weichenstellungen im Fokus.
Foto: adobe.stock.com
- LR Health & Beauty SE veröffentlicht finale Zahlen für das dritte Quartal 2025, mit einem Umsatz von 66,0 Mio. EUR im Q3 und 208,8 Mio. EUR für die ersten neun Monate.
- Das EBITDA reported beträgt im dritten Quartal 2,9 Mio. EUR und 16,3 Mio. EUR für die ersten neun Monate, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert und wird zwischen 276 Mio. EUR und 281 Mio. EUR erwartet.
- Das Unternehmen fokussiert sich auf die Optimierung der Geschäftsprozesse und die Verbesserung der Kapital- und Finanzierungsstruktur.
- LR Health & Beauty SE ist in 32 Ländern aktiv und setzt auf Social-Commerce, um den persönlichen Austausch in der Community zu fördern.
- Das Unternehmen beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter und hat eine moderne Aloe Vera-Produktionsstätte in Ahlen.
0,00 %
0,00 %
-11,98 %
-54,08 %
-53,24 %
-55,13 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.