    Rennen um KI-Vorherrschaft

    Baidu füllt Nvidia-Lücke: Chinas neuer KI-Chip-Hoffnungsträger startet durch

    Baidu rückt mit seinen Kunlun-KI-Chips in die Nvidia-Lücke vor. Engpässe, Politik und boomender KI-Bedarf treiben das Geschäft – und machen Baidu zum neuen Hoffnungsträger der chinesischen Halbleiterbranche.

    • Baidu drängt in Nvidia-Lücke mit Kunlun-KI-Chips.
    • Milliardeninvestitionen in KI und Cloud stärken Baidu.
    • Chipmangel und Nachfrage fördern Baidus Wachstumspotenzial.
    Rennen um KI-Vorherrschaft - Baidu füllt Nvidia-Lücke: Chinas neuer KI-Chip-Hoffnungsträger startet durch
    Foto: Nikolas Kokovlis - NurPhoto

    Baidu rückt mit großen Schritten ins Zentrum der chinesischen Halbleiterstrategie und entwickelt sich nach Einschätzung mehrerer Analysten zum wichtigsten Hoffnungsträger des Landes im Bereich KI-Chips. Während Nvidia aufgrund der US-Exportregeln weitgehend vom chinesischen Markt abgeschnitten ist, drängt Baidus Chip-Tochter Kunlunxin in genau jene Lücke, die der Branchenprimus hinterlässt.

    Der Konzern, der lange vor allem als Suchmaschinenbetreiber bekannt war, hat in den vergangenen Jahren Milliarden in autonome Fahrzeuge, das Cloudgeschäft und generative KI investiert. Kernstück dieser Transformation ist Kunlunxin, ein Chipentwickler, der sowohl Baidus hauseigene Rechenzentren als auch externe Cloud-Kunden beliefert. Das Unternehmen setzt auf ein "Full-Stack"-Modell aus Chips, Servern, Infrastruktur und KI-Modellen – eine vertikale Integration, die in China zunehmend gefragt ist.

    Die Ambitionen sind groß: Im November präsentierte Baidu eine Fünfjahres-Roadmap für seine Kunlun-Reihe, beginnend mit dem M100 im Jahr 2026 und dem M300 ein Jahr später. Bereits heute kombiniert Baidu eigene Chips mit verbliebenen Beständen von Nvidia-Hardware, um seine ERNIE-Modelle zu trainieren.

    Analysten erwarten eine beschleunigte Kommerzialisierung. JPMorgan prognostiziert beispielsweise, dass sich Baidus Chipumsatz bis 2026 auf umgerechnet rund 1,1 Milliarden US-Dollar versechsfachen könnte. Macquarie schätzt den Wert der Kunlun-Sparte bereits auf etwa 28 Milliarden US-Dollar. Rückenwind erhält Baidu von der anhaltend knappen Versorgungslage: Seit Monaten berichten Alibaba, Tencent und andere Tech-Schwergewichte von Engpässen bei KI-Chips und Komponenten.

    Diese Knappheit hat mehrere Ursachen: die hohe globale Nachfrage, die US-Beschränkungen für Nvidia-GPUs und die eingeschränkten Fertigungskapazitäten der chinesischen Foundry SMIC. Viele Unternehmen greifen auf ihre Lagerbestände zurück oder optimieren ihre Modelle, um mit weniger Rechenleistung auszukommen.

    Genau hier sehen Experten die große Chance für Baidu. Mit Huawei, dem bisher dominanten inländischen Chipanbieter, der ebenfalls unter Druck steht, wächst der Bedarf an leistungsfähigen, lokal zulässigen Alternativen. Branchenanalysten betonen, dass Kunlunxin inzwischen zu den vielversprechendsten Entwicklern von KI-Hardware in China zählt, insbesondere für Anwendungen in den Bereichen Cloud, Telekommunikation und Unternehmens-IT.

    Für Baidu könnte das der Durchbruch sein. Die Kombination aus politischem Rückenwind, strukturellem Chipmangel und rasant wachsendem KI-Hunger in China schafft ein Milliardenpotenzial und macht Kunlunxin zu einem strategischen Baustein im neuen Wettlauf um technologische Selbstständigkeit.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

