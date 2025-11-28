Baidu füllt Nvidia-Lücke: Chinas neuer KI-Chip-Hoffnungsträger startet durch

Der Konzern, der lange vor allem als Suchmaschinenbetreiber bekannt war, hat in den vergangenen Jahren Milliarden in autonome Fahrzeuge, das Cloudgeschäft und generative KI investiert. Kernstück dieser Transformation ist Kunlunxin, ein Chipentwickler, der sowohl Baidus hauseigene Rechenzentren als auch externe Cloud-Kunden beliefert. Das Unternehmen setzt auf ein "Full-Stack"-Modell aus Chips, Servern, Infrastruktur und KI-Modellen – eine vertikale Integration, die in China zunehmend gefragt ist.

Baidu rückt mit großen Schritten ins Zentrum der chinesischen Halbleiterstrategie und entwickelt sich nach Einschätzung mehrerer Analysten zum wichtigsten Hoffnungsträger des Landes im Bereich KI-Chips. Während Nvidia aufgrund der US-Exportregeln weitgehend vom chinesischen Markt abgeschnitten ist, drängt Baidus Chip-Tochter Kunlunxin in genau jene Lücke, die der Branchenprimus hinterlässt.

Die Ambitionen sind groß: Im November präsentierte Baidu eine Fünfjahres-Roadmap für seine Kunlun-Reihe, beginnend mit dem M100 im Jahr 2026 und dem M300 ein Jahr später. Bereits heute kombiniert Baidu eigene Chips mit verbliebenen Beständen von Nvidia-Hardware, um seine ERNIE-Modelle zu trainieren.

Analysten erwarten eine beschleunigte Kommerzialisierung. JPMorgan prognostiziert beispielsweise, dass sich Baidus Chipumsatz bis 2026 auf umgerechnet rund 1,1 Milliarden US-Dollar versechsfachen könnte. Macquarie schätzt den Wert der Kunlun-Sparte bereits auf etwa 28 Milliarden US-Dollar. Rückenwind erhält Baidu von der anhaltend knappen Versorgungslage: Seit Monaten berichten Alibaba, Tencent und andere Tech-Schwergewichte von Engpässen bei KI-Chips und Komponenten.

Diese Knappheit hat mehrere Ursachen: die hohe globale Nachfrage, die US-Beschränkungen für Nvidia-GPUs und die eingeschränkten Fertigungskapazitäten der chinesischen Foundry SMIC. Viele Unternehmen greifen auf ihre Lagerbestände zurück oder optimieren ihre Modelle, um mit weniger Rechenleistung auszukommen.

Genau hier sehen Experten die große Chance für Baidu. Mit Huawei, dem bisher dominanten inländischen Chipanbieter, der ebenfalls unter Druck steht, wächst der Bedarf an leistungsfähigen, lokal zulässigen Alternativen. Branchenanalysten betonen, dass Kunlunxin inzwischen zu den vielversprechendsten Entwicklern von KI-Hardware in China zählt, insbesondere für Anwendungen in den Bereichen Cloud, Telekommunikation und Unternehmens-IT.

Für Baidu könnte das der Durchbruch sein. Die Kombination aus politischem Rückenwind, strukturellem Chipmangel und rasant wachsendem KI-Hunger in China schafft ein Milliardenpotenzial und macht Kunlunxin zu einem strategischen Baustein im neuen Wettlauf um technologische Selbstständigkeit.

