Alethea beschleunigt die Migration zu Wi-Fi 7 mit WiCheck-Testpaketen für Dienstanbieter

Wi-Fi 7 bewegt sich von Laborversuchen hin zu groß angelegten Serviceeinführungen. Daher müssen Dienstanbieter sowohl die Leistung der Zugangspunkte als auch die Benutzererfahrung unter realen Bedingungen validieren, einschließlich Client-Dichte, Interferenzen und Gerätevielfalt. Die Testpakete für Dienstanbieter von WiCheck bieten vorkonfigurierte Testsuiten, die eine schnelle Fehlerbehebung, Leistungsüberprüfung und umsetzbare Erkenntnisse mit nur einem Klick ermöglichen. Diese Testpakete basieren auf der führenden Wi-Fi 7-Roadmap von Alethea und umfassen erweiterte Funktionen wie die Emulation einer hohen Client-Dichte mit mehr als 1500 gleichzeitigen Clients und Wi-Fi 7-Access-Point-Benchmarking gemäß TR-398 Issue 4.

BANGALORE, Indien, 28. November 2025 /PRNewswire/ -- Alethea Communications Technologies , ein führendes Unternehmen in der Branche für drahtlose Tests und Messungen, hat heute die Verfügbarkeit von One-Click-Testpaketen für Dienstanbieter von Wi-Fi 7 in seiner universellen Wi-Fi-Testlösung WiCheck bekannt gegeben. Die neue Funktion ermöglicht es Dienstanbietern, die Bereitstellung von Wi-Fi 7 zu beschleunigen und gleichzeitig eine gleichbleibende Kundenerfahrung und Netzwerkzuverlässigkeit zu gewährleisten.

„Der Übergang zu Wi-Fi 7 stellt für uns einen bedeutenden Meilenstein dar, und wir haben uns für Alethea WiCheck als Testlösung entschieden", erklärte Oswaldo Tozze, HomeDeviceConsultant bei Telefónica. „Mit WiCheck können unsere Teams das Verhalten, die Leistung und die Stabilität von Zugangspunkten mit minimalem Einrichtungsaufwand überprüfen und so sicherstellen, dass unsere Kunden weiterhin das bestmögliche WLAN-Erlebnis genießen können."

Der One-Click-Modus von WiCheck bietet kategorisierte Testsuiten, die die Leistung realer Anwendungen, die Interoperabilität mit realen Clients und groß angelegte Implementierungen abdecken. Jede Kampagne wird automatisch ausgeführt und generiert umfassende, datenintensive Berichte, die Einblicke in die Leistung und Optimierungsmöglichkeiten aufzeigen.

„Dienstleister bereiten sich auf groß angelegte Wi-Fi 7-Migrationen vor, wobei Automatisierung und umsetzbare Erkenntnisse von entscheidender Bedeutung sind", erklärte Ramakrishna Chikkala, Vizepräsident für Produkte bei Alethea Communications Technologies. „Die One-Click-Testpakete von WiCheck verbinden Einfachheit mit hoher technischer Präzision und ermöglichen es Dienstanbietern, die Leistung von Wi-Fi 7 schnell und in großem Umfang zu validieren."

Die Testpakete für Dienstanbieter von WiCheck umfassen Validierungen für alle innovativen Wi-Fi 7-Funktionen und enthalten umfangreiche, benutzerfreundliche REST-APIs für die Entwicklung benutzerdefinierter Testfälle. WiCheck wurde für die Nachbildung realer Szenarien optimiert und hilft Dienstanbietern, während der gesamten Wi-Fi 7-Migration eine konsistente Wi-Fi-Qualität und Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

Weitere Informationen zu WiCheck finden Sie unter https://aletheatech.com/wicheck-wi-fi-scale-testing/ oder kontaktieren Sie info@aletheatech.com.

