BARCLAYS stuft HOCHTIEF AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hochtief von 158 auf 280 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Tom Zhang passte seine Schätzungen für die europäischen Infrastrukturwerte Hochtief, ACS und Sacyr am Freitag an seiner Einschätzung nach durchweg ordentliche Quartalsberichte an. Bei Hochtief hob er das starke Wachstum der Tochter Turner Construction hervor./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:34 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 297,9EUR auf Lang & Schwarz (28. November 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.



