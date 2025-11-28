ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Wacker Chemie auf 'Underweight'
- JPMorgan senkt Kursziel für Wacker Chemie auf 50 Euro.
- Aktien von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft.
- Überangebot an Polysilicium belastet Gewinnprognosen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wacker Chemie von 60 auf 50 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Dsa Geschäft mit dem Halbleiterrohstoff Polysilicium werde wohl der nächste Bereich der Münchner, der unter Druck gerate, schrieb Chetan Udeshi am Freitag in seiner Neubewertung. Seine Analysen ergäben nämlich ein massives Überangebot an Wafern in der Lieferkette. Ein Polysilicium-Dämpfer dürfte die Gewinnschätzungen für Wacker nur noch mehr unter Druck setzen. Denn dieser Bereich sei zuletzt als einziger noch stark gelaufen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:19 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,23 % und einem Kurs von 65,68 auf Lang & Schwarz (28. November 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um +2,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,01 %.
Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 3,43 Mrd..
Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Wacker Chemie Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 69,00EUR was eine Bandbreite von -23,87 %/+5,06 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Wacker Chemie - WCH888 - DE000WCH8881
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Wacker Chemie. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!