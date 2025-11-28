JPMorgan senkt Wacker Chemie auf 'Underweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,23 % und einem Kurs von 65,68 auf Lang & Schwarz (28. November 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um +2,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,01 %.

Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 3,43 Mrd..

Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Wacker Chemie Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 69,00EUR was eine Bandbreite von -23,87 %/+5,06 % bedeutet.