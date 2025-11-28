ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Evonik auf 'Neutral' - Ziel 14 Euro
- JPMorgan senkt Kursziel für Evonik auf 14 Euro.
- Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft.
- Analyst sieht zyklischen Druck auf Spezialchemiebranche.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik von 20 auf 14 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Chetan Udeshi kappte seine Schätzungen am Freitag nochmals deutlich und reagierte damit auf den zyklischen und strukturellen Druck, unter dem der Spezialchemiekonzern stehe. Damit gehe es ihnen wie dem Großteil der Branche, schrieb er mit Verweis auf seinen Ausblick auf 2026./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:20 / GMT
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 13,05 auf Lang & Schwarz (28. November 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um +1,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 6,08 Mrd..
Evonik Industries zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7600 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,000Euro. Von den letzten 4 Analysten der Evonik Industries Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten, 3 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 14,000Euro was eine Bandbreite von -15,71 %/+7,28 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 14 Euro
