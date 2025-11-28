JPMorgan senkt Evonik auf 'Neutral' - Ziel 14 Euro

Und es geht noch weiter.Die Aktie soll zu Fall gebracht werden. Anscheinend hat die Deutsche Bank auch noch Partner die zum Verfall der Aktie beitragen. Jetzt wird das hier auch noch zu einen Schmierentheater.

Das hört sich ja vielmehr wie ein Rache Feldzug der ehemaligen Finanzvorständin gegen Evonik an. Auch das habe ich in dieser Form so noch nicht erlebt. Was kommt da noch und warum wird so etwas in die Öffentlichkeit getragen?

Ich bin mir sicher, daß die RAG-Stiftung schon bald handeln wird und den Laden links machen wird. Vielleicht wird das auch in einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung mitgeteilt werden. Unmittelbar danach wird geprüft werden, ob die von der Vorstandsvorsitzenden gemachten Angaben irgendwie haltbar sind.





Erstmals dringen konkrete Hintergründe zum Ausscheiden von Ex-CFO Maike Schuh an die Öffentlichkeit, die das Vertrauen in die Unternehmensführung empfindlich treffen könnten. Demnach soll Schuh dem Finanzgebaren der Konzernspitze nicht länger tatenlos haben zusehen wollen.





Interner Führungsstreit über riskantes Wirtschaften führt zum Abgang der Finanzchefin. Ein aktueller Bericht des Manager Magazins sorgt für massive Unruhe am Markt. Erstmals dringen konkrete Hintergründe zum Ausscheiden von Ex-CFO Maike Schuh an die Öffentlichkeit, die das Vertrauen in die Unternehmensführung empfindlich treffen könnten. Demnach soll Schuh dem Finanzgebaren der Konzernspitze nicht länger tatenlos haben zusehen wollen.

Wenn eine Finanzvorständin aufgrund von Bedenken bezüglich der Risikobewertung oder des Zahlenwerks ihren Hut nimmt, schrillen an der Börse alle Alarmglocken. Solche Governance-Probleme wiegen für institutionelle Investoren oft schwerer als kurzfristige Gewinnschwankungen, da sie die Glaubwürdigkeit der gesamten Bilanzierung infrage stellen.











