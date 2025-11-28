Am Ende hat’s doch noch geklappt

Bereits Anfang Juli 2025 wurde in der Bechtle-Aktie auf ein mögliches Ende eines seit November 2021 bestehenden Abwärtstrends hingewiesen, der zündende Impuls blieb die letzten Monate allerdings aus. Erst mit dem Geschäftsabschluss mit dem Bund kam wieder merklicher Kaufdruck bei Bechtle auf und katapultierte das Wertpapier geradewegs über die Barriere von 41,00 Euro. Damit zeichnet sich zum Ende dieser Woche das lange ersehnte Kaufsignal in Richtung 50,00 und darüber 52,40 Euro bei Bechtle ab und kann für den unmittelbaren Kauf genutzt werden. Aber erst über dem Niveau von mindestens 53,90 Euro dürften die Verlaufshochs aus 2021 wieder in Reichweite rücken. Ein Unerwarteter Rückfall unter den 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) bei 37,77 Euro würde das Chartbild entsprechend eintrüben und Verlustrisiken sogar in den Bereich von 32,06 Euro schaffen. Eine derartige Route wird bei Bechtle derzeit aber nicht favorisiert.

Bechtle hat den Zuschlag für zwei bundesweite Rahmenverträge mit der öffentlichen Beschaffungsstelle ProVitako erhalten. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf bis zu 501 Mio. Euro, wie das Unternehmen meldete. Gegenstand der Vereinbarungen ist die Lieferung von Netzwerk- und Serverlösungen des US-Herstellers Hewlett Packard Enterprise (HPE) sowie ergänzenden Dienstleistungen. Die Rahmenverträge haben eine Laufzeit von zunächst einem Jahr und können bis zu drei Mal um jeweils ein weiteres Jahr verlängert werden.

Trading-Strategie:

1. Long-Einstieg auf aktuellem Niveau von 43,34 Euro , Stopp unter 39,40 Euro platzieren. Kursziele 50,00 / 52,40 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bechtle AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5GW8 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,72 - 0,75 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 35,951 Euro Basiswert: Bechtle AG KO-Schwelle: 35,951 Euro akt. Kurs Basiswert: 43,34 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 52,40 Euro Hebel: 5,75 Kurschance: + 115 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DJ51BG Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,81 - 0,87 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 51,1553 Euro Basiswert: Bechtle AG KO-Schwelle: 51,1553 Euro akt. Kurs Basiswert: 43,34 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,95 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.