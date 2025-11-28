Johnson & Johnson nimmt nächstes Kursziel ins Visier

Nach dem erfolgreichen Pullback zurück auf das Vorgängerhoch aus April 2022 bei 186,60 US-Dollar hat sich Johnson & Johnson überraschend schnell wieder gefangen und konnte geradewegs in sein Kursziel bei 205,60 US-Dollar laufen. Dort hat der Wert aber nur kurzzeitig eine Pause eingelegt und in dieser Woche erfolgreich das 138,2 % Fibonacci-Retracement übersprungen. Damit ergibt sich auf Sicht der nächsten Tage neues Kurspotenzial bis an das 161 % Fibo bei 214,98 US-Dollar, eine überschießende Welle könnte zeitweise sogar auf 217,52 US-Dollar aufwärts reichen, womit sich die aktuelle Kursentwicklung noch für einen Kauf anbietet. Bestehende Kaufpositionen sind dagegen entsprechend abzusichern. Auf der Unterseite ist Johnson & Johnson derzeit bei 203,71 und darunter im Bereich von 200,15 US-Dollar vergleichsweise gut abgesichert, diese Preismarken dienen als wichtige Unterstützungen bei einer Korrektur.

1. Long-Position auf aktuellem Niveau bei 207,56 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 195,00 US-Dollar platzieren. Kursziele 214,98 / 217,52 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Johnson & Johnson Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5MBB Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,19 - 1,24 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 193,5889 US-Dollar Basiswert: Johnson & Johnson Corp. KO-Schwelle: 193,5889 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 207,56 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 217,52 US-Dollar Hebel: 14,42 Kurschance: + 65 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ66N4 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,52 - 1,57 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 224,5052 US-Dollar Basiswert: Johnson & Johnson Corp. KO-Schwelle: 224,5052 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 207,56 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,36 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

