Silber explodiert plus +1,19 % auf 54,02 USD

Der Markt zeigt klare Stärke: Silber gewinntund erreicht 54,02. Investoren setzen verstärkt auf das Edelmetall, was die Rally weiter antreibt.

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 21,69932USD. Heute steht er bei 54,02USD. Das Investment wäre auf 2.489,53USD gewachsen – eine Steigerung von +148,95 %.

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Anstieg, unterstützt durch einen Solarboom und ein Defizit am Silbermarkt. Experten verweisen auf eine bullische Chartformation mit einer Wahrscheinlichkeit von 86% für steigende Kurse, mit einem Kursziel von bis zu 60 USD bis Weihnachten.

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.