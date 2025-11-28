COSRX führt die Beauty-Charts von Amazon Deutschland an diesem Black Friday und Cyber Monday an

BERLIN, 28. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Amazon Beauty Charts in Deutschland zeigten an diesem Black Friday und Cyber Monday (20.November bis 1.) Dezember) ein klares Bild: COSRX dominierte. Als Käufer in ganz Europa sich beeilten, um sich die besten Angebote für Winter-Hautpflegeprodukte zu sichern, stiegen die leistungsstärksten Formeln der Marke an die Spitze der Rangliste und festigten ihren Status als die begehrtesten Must-haves der Saison. Angesichts der hohen Verbrauchernachfrage und der Kategoriegewinne in mehreren Listen rückt COSRX nun genau die Produkte in den Fokus, die während des Black Friday und Cyber Monday die Spitzenplätze belegten, was sowohl die wissenschaftlich fundierte Glaubwürdigkeit als auch die weltweite Kult-Dynamik der Marke widerspiegelt.

Die Obsession mit Schneckenschleim: Was macht dieses Amazon-Nr.-1-Produkt so unwiderstehlich?

Mit seiner leichten Geltextur und einem hochkonzentrierten Anteil von 96 % Schneckenschleim ist das Advanced Snail 96 Mucin Power Essence weltweit beliebt für seine Fähigkeit, die Regeneration der Haut im Winter zu beschleunigen, Reizungen zu beruhigen und einen gesunden, strahlenden Teint wiederherzustellen. Genau diese leistungsstarken Eigenschaften haben das Produkt im Zentrum des weltweiten Schneckenmucin-Booms gehalten – und seine Position als Nr. 1 unter den Beauty-Seren bei Amazon Deutschland gefestigt. Als globales K-Beauty-Must-have und eines der unverzichtbaren Hautpflegeprodukte bei Amazon wird diese Kultformel während des Black Friday noch begehrter, wenn sie zum niedrigsten Preis des Jahres angeboten wird – mit 50 % Rabatt.