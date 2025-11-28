BERNSTEIN RESEARCH stuft EASYJET auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Easyjet von 520 auf 560 Pence angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die Briten hätten die Neubewertung der Aktien von Ryanair und IAG im Laufe zweiter Jahre verpasst, schrieb Alex Irving am Freitag. Sie böten nun eine günstige Chance, auf die innereuropäischen Kapazitätsengpässe zu setzen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 05:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 5,638EUR auf Tradegate (28. November 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Alex Irving
Analysiertes Unternehmen: EASYJET
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 5,6
Kursziel alt: 5,2
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
