    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    PartnerFonds AG / Aktualisierte Version: PartnerFonds AG - TAUSCHANGEBOT ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktualisierte Angebotsunterlage für Aktientausch veröffentlicht.
    • Tauschverhältnis: 26,36 PartnerFonds-Aktien = 1 Blue Cap.
    • Annahmefrist: 28.11.25 bis 12.12.25, 24:00 Uhr.

    Aktualisierte Version: PartnerFonds AG - TAUSCHANGEBOT FÜR BLUE CAP AKTIEN VERÖFFENTLICHT
    München (ots) - Bitte beachten Sie die aktualisierte Version. Bitte die Version vom 27.11.25, 17.06 Uhr nicht verwenden.

    Die PartnerFonds AG i.L. ("PartnerFonds") hat heute die Angebotsunterlage für das Angebot zum Aktienrücktausch veröffentlicht, mit dem die PartnerFonds ihren Aktionären anbietet, Aktien der PartnerFonds in Aktien an der Blue Cap AG ("Blue Cap") umzutauschen.

    Die Angebotsunterlage und der von der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt sind neben weiteren Informationen auf der Internetseite der PartnerFonds ( http://www.partnerfonds.ag ) im Bereich "Investor Relations" veröffentlicht, die Angebotsunterlage ist zusätzlich auch im Bundesanzeiger abrufbar.

    Der Wert der PartnerFonds und der Verkehrswert der Blue Cap wurden gutachterlich ermittelt. Dabei wird die Aktie der Blue Cap mit einem Verkehrswert von EUR 26,36 je Aktie bewertet, woraus sich ein Tauschverhältnis von 26,36 zu 1 ergibt - d.h., für jeweils 26,36 PartnerFonds-Aktien erhält ein Aktionär eine Blue Cap-Aktie. PartnerFonds-Aktionäre erhalten das Tauschangebot von ihren Depotbanken. Die Frist für die Annahme des Tauschangebots beginnt am 28. November 2025, 0:00 Uhr, und endet am 12. Dezember 2025, 24:00 Uhr.

    Dr. von Kottwitz, Abwickler, kommentiert: "Mit dem Angebot des Aktientauschs bieten wir den Aktionärinnen und Aktionären der PartnerFonds die Möglichkeit, ihre PartnerFonds Aktien in handelbare Blue Cap Aktien zu tauschen, oder weiterhin an der Liquidation der PartnerFonds teilzuhaben. Für die Liquidation bedeutet diese komplexe Transaktion einen wichtigen Fortschritt. Gleichzeitig freut es mich, dass wir dadurch die Beteiligung der PartnerFonds an Blue Cap weiter kursschonend reduzieren können und die Aktionärsstruktur von Blue Cap verbreitert wird. "

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

    PartnerFonds AG i.L.
    Petra Schöffel
    Widenmayerstrasse 50
    80538 München
    Telefon: +49 (0)89 - 614 240 200
    Fax: +49 (0)89 - 614 240 299
    E-Mail: mailto:info@partnerfonds.ag

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/126829/6167963 OTS: PartnerFonds AG






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    OTS PartnerFonds AG / Aktualisierte Version: PartnerFonds AG - TAUSCHANGEBOT ... Bitte beachten Sie die aktualisierte Version. Bitte die Version vom 27.11.25, 17.06 Uhr nicht verwenden. Die PartnerFonds AG i.L. ("PartnerFonds") hat heute die Angebotsunterlage für das Angebot zum Aktienrücktausch veröffentlicht, mit dem die …