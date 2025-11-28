    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE

    Braunkohletagebau Garzweiler

    Verkaufsstart für Häuser aus Geisterdörfern

    Für Sie zusammengefasst
    • Verkauf leerstehender Häuser in Garzweiler-Dörfern.
    • 25 Exposés von RWE Power online verfügbar.
    • Ziel: Wiederbelebung der Geisterdörfer durch Käufer.
    Braunkohletagebau Garzweiler - Verkaufsstart für Häuser aus Geisterdörfern
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    DÜSSELDORF/ERKELENZ (dpa-AFX) - In den fünf geretteten Dörfern am Braunkohletagebau Garzweiler startet der Verkauf der leerstehenden Häuser. Zunächst würden Exposés von 25 Gebäuden aus dem Bestand von RWE Power öffentlich auf Immobilienportalen im Internet angeboten, teilte das nordrhein-westfälische Bauministerium mit.

    In den Dörfern Keyenberg, Kuckum, Oberwestrich, Unterwestrich und Berverath auf dem Gebiet der Stadt Erkelenz gehören mehr als 500 Gebäude dem Energieunternehmen RWE Power. Darunter sind etwa Gebäude aus Backstein, Einfamilienhäuser aus der Nachkriegszeit und historische Vierkanthöfe - sie alle stehen teils seit Jahren leer. Als 2022 der Ausstieg aus der Braunkohle vorgezogen wurde, hatten die meisten Bewohner schon verkauft.

    In die Geisterdörfer soll aber wieder Leben kommen. Frühere Besitzer oder deren Kinder hatten eine zeitlich befristete Vorkaufoption. Deren Interesse ist aber gering: Nur mit zehn ehemaligen Eigentümern laufen laut Ministerium noch ernsthafte Gespräche, lediglich ein Anwesen sei bisher zurückverkauft worden.

    Nun kann jedermann ein Haus in einem Geisterdorf erwerben. In den kommenden Jahren sollen so alle Immobilien schrittweise auf den Markt gebracht werden. Die Stadt Erkelenz steuert die künftige Entwicklung der Orte zu sogenannten Zukunftsdörfern.

    "Wenn die ersten Wohngebäude gekauft werden und damit auch wieder mehr Leben in die Dörfer ziehen kann, ist der nächste wichtige Meilenstein für die Wiederbelebung der fünf Erkelenzer Dörfer erreicht", sagte Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU)./pa/DP/zb

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
