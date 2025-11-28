Braunkohletagebau Garzweiler
Verkaufsstart für Häuser aus Geisterdörfern
- Verkauf leerstehender Häuser in Garzweiler-Dörfern.
- 25 Exposés von RWE Power online verfügbar.
- Ziel: Wiederbelebung der Geisterdörfer durch Käufer.
DÜSSELDORF/ERKELENZ (dpa-AFX) - In den fünf geretteten Dörfern am Braunkohletagebau Garzweiler startet der Verkauf der leerstehenden Häuser. Zunächst würden Exposés von 25 Gebäuden aus dem Bestand von RWE Power öffentlich auf Immobilienportalen im Internet angeboten, teilte das nordrhein-westfälische Bauministerium mit.
In den Dörfern Keyenberg, Kuckum, Oberwestrich, Unterwestrich und Berverath auf dem Gebiet der Stadt Erkelenz gehören mehr als 500 Gebäude dem Energieunternehmen RWE Power. Darunter sind etwa Gebäude aus Backstein, Einfamilienhäuser aus der Nachkriegszeit und historische Vierkanthöfe - sie alle stehen teils seit Jahren leer. Als 2022 der Ausstieg aus der Braunkohle vorgezogen wurde, hatten die meisten Bewohner schon verkauft.
In die Geisterdörfer soll aber wieder Leben kommen. Frühere Besitzer oder deren Kinder hatten eine zeitlich befristete Vorkaufoption. Deren Interesse ist aber gering: Nur mit zehn ehemaligen Eigentümern laufen laut Ministerium noch ernsthafte Gespräche, lediglich ein Anwesen sei bisher zurückverkauft worden.
Nun kann jedermann ein Haus in einem Geisterdorf erwerben. In den kommenden Jahren sollen so alle Immobilien schrittweise auf den Markt gebracht werden. Die Stadt Erkelenz steuert die künftige Entwicklung der Orte zu sogenannten Zukunftsdörfern.
"Wenn die ersten Wohngebäude gekauft werden und damit auch wieder mehr Leben in die Dörfer ziehen kann, ist der nächste wichtige Meilenstein für die Wiederbelebung der fünf Erkelenzer Dörfer erreicht", sagte Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU)./pa/DP/zb
Gut, dass diese meschuggene Klage des durch Umweltverbände instrumentalisierten "Andenbauers" durch das OLG Hamm abgelehnt wurde
Es wäre aus meiner Sicht schon ein starkes Stück gewesen, wenn ein Energieerzeuger aus Deutschland juristisch für die Folgen des Klimawandels verantwortlich gemacht worden wäre (da müsste man ja auch fragen, was mit den anderen Energiezeugern wäre oder was mit allen PKW Fahrern ist oder noch weiter gefasst: Wie steht es denn um die Verantwortlichkeit all jener die die von RWE im Rahmen der geltenden Gesetze (!) erzeugte Energie genutzt haben?)
Das war der untaugliche Versuch, dem Klimawandel mit dem Schadenersatzrecht beizukommen, wie gesagt, instrumentalisiert von der ein oder anderen Umweltorgqnisation die ihre "Erkenntnisse" auch auf der HV verbreitet haben. Gut, dass das nicht funktioniert hat. Klimaschutz ist eine "Weltaufgabe". Die Politik setzt die Rahmenbedingungen in denen sich die Konzerne bewegen...