    BARCLAYS stuft Delivery Hero auf 'Overweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 38,10 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross ging am Freitag auf den Bericht über Druck großer Investoren auf das Management des Essenslieferanten ein. Er habe seit August betont, dass der Status Quo nicht haltbar sei. Der nun offenbar geäußerten Forderungen nach Strategiewandel und Branchenkonsolidierung seien zumindest ein Zeichen, dass sich etwas tue. Für die Aktien könnte Bewegung in dieser Richtung immense Bedeutung haben. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sieht Ross positiv./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:01 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 04:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 18,42EUR auf Tradegate (28. November 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Andrew Ross
    Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 38,10
    Kursziel alt: 38,10
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


