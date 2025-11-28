BARCLAYS stuft Delivery Hero auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 38,10 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross ging am Freitag auf den Bericht über Druck großer Investoren auf das Management des Essenslieferanten ein. Er habe seit August betont, dass der Status Quo nicht haltbar sei. Der nun offenbar geäußerten Forderungen nach Strategiewandel und Branchenkonsolidierung seien zumindest ein Zeichen, dass sich etwas tue. Für die Aktien könnte Bewegung in dieser Richtung immense Bedeutung haben. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sieht Ross positiv./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 18,42EUR auf Tradegate (28. November 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38,10

Kursziel alt: 38,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 38,10 € , was eine Steigerung von +103,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer