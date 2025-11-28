Korruptionsbehörden
Durchsuchung bei Selenskyjs Bürochef
Für Sie zusammengefasst
- Durchsuchung bei Andrij Jermak, Kanzleichef Selenskyj.
- Anti-Korruptionsbehörden führen Ermittlungen durch.
- Maßnahmen Teil laufender Korruptionsermittlungen.
KIEW (dpa-AFX) - Die Anti-Korruptionsbehörden der Ukraine haben am Morgen über eine Durchsuchung bei dem Leiter des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, informiert. Die Maßnahmen gegen den Kanzleichef von Präsident Wolodymyr Selenskyj seien Teil laufender Ermittlungen, teilten die Behörden in Kiew mit./mau/DP/mis
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen