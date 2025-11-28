Billige Energie lässt Importpreise weiter sinken

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Importpreise in Deutschland waren im Oktober um 1,4 Prozent niedriger als im letzten Jahr. Das teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit.



Im September hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei -1,0 Prozent gelegen, im August 2025 bei -1,5 Prozent. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Einfuhrpreise im Oktober allerdings leicht um 0,2 Prozent.





Die Exportpreise lagen im Oktober um 0,5 Prozent höher als im Vorjahr. Im September hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei +0,6 Prozent gelegen, im August 2025 bei +0,5 Prozent. Gegenüber September stiegen die Ausfuhrpreise im Oktober im Durchschnitt um 0,2 Prozent.Den größten Einfluss auf die Gesamtentwicklung der Importpreise im Oktober hatte erneut der Rückgang der Preise für Energie mit -15,1 Prozent gegenüber Oktober 2024. Gegenüber September fielen die Energiepreise im Durchschnitt um 1,5 Prozent. Alle Energieträger waren im Oktober günstiger als im Vorjahr: Steinkohle mit -22,1 Prozent (-2,0 Prozent gegenüber September), rohes Erdöl mit -21,1 Prozent (-4,1 Prozent gegenüber September), Erdgas mit -13,7 Prozent (-0,6 Prozent gegenüber September), Mineralölerzeugnisse mit -9,2 Prozent (-1,3 Prozent gegenüber September 2025) sowie elektrischer Strom mit -3,7 Prozent (aber +12,3 Prozent gegenüber September 2025).Ohne Berücksichtigung der Energiepreise veränderten sich die Importpreise im Oktober 2025 gegenüber dem Vorjahresmonat nicht (0,0 Prozent), gegenüber dem Vormonat stiegen sie um 0,3 Prozent. Lässt man nur Erdöl und Mineralölerzeugnisse außer Betracht, lag der Importpreisindex 0,6 Prozent unter dem Stand von Oktober 2024, aber 0,4 Prozent über dem Stand von September.Die Importpreise für Investitionsgüter lagen 0,5 Prozent unter denen des Vorjahresmonats (+0,1 Prozent gegenüber September 2025). Importierte landwirtschaftliche Güter waren im Oktober 2025 um 0,9 Prozent billiger als im Vorjahresmonat (-0,9 Prozent gegenüber September 2025). Die Preise für lebende Schweine lagen um 22,9 Prozent unter denen des Vorjahresmonats (-19,4 Prozent gegenüber September 2025), Rohkakao war 10,0 Prozent günstiger als im Oktober 2024 und wurde auch gegenüber dem Vormonat deutlich billiger (-6,6 Prozent).