AKTIE IM FOKUS
Puma-Kurs lässt nach Übernahmespekulationen etwas Luft ab
- Puma-Kurs vorbörslich um fast 4% gesunken.
- Übernahmespekulationen um Puma werden nüchterner.
- Asics weist Übernahmepläne für Puma zurück.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die am Vortag neu angefachten Übernahmespekulationen rund um Puma werden am Freitag vorbörslich etwas nüchterner gesehen. Auf der Plattform Tradegate sank der Kurs des Sportartikelherstellers um fast vier Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag. Da hatte es einen Kurssprung um fast 19 Prozent gegeben. In diesem Jahr liegen die Puma-Aktien aber immer noch mit mehr als der Hälfte im Minus.
Vor allem dem chinesischen Konzern Anta Sports wird derzeit ein Interesse nachgesagt, wobei auch der Anta-Konkurrent Lin Ning und der japanische Sportartikelhersteller Asics von der Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise als mögliche Interessenten genannt worden waren. Wie Bloomberg mittlerweile aber berichtet, hat zumindest Asics den Gedanken an eine Puma-Übernahme zurückgewiesen. Demnach gebe es derzeit weder Gespräche noch einen solchen Plan./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,92 % und einem Kurs von 19,40 auf Tradegate (28. November 2025, 08:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +27,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,63 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 2,97 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,429EUR. Von den letzten 7 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -25,34 %/+99,10 % bedeutet.
@dlg: Ich hatte doch vorhin klar erwähnt, dass Urban Outfitters am Vortag sehr gute Zahlen veröffentlicht hatte. Daher gestern die Erholung, auch bei anderen aus dem Sektor.
Sollte eine Übernahme bei um 30 Euro gelingen, dann gibt’s von mir ein dickes Lob an den Käufer…:
Puma ist nicht tot. Der Sportbereich läuft. Der Mode Bereich… Luft nach oben.
Nach der Konsolidierung die zur Zeit läuft, wo wird es da wohl drauf hinauslaufen? Man wird vermutlich (wenn man damit einmal durch ist…) mit einer geschrumpften Umsatzbasis von ca. 7,5 mrd. Euro starten. Welcher Manager in dieser Branche mir einem hauch von Selbstbewusstsein wird nicht von einer Marge von mindestens 4 % ausgehen? Die in der Presse erwähnten „Interessenten“ würden bei diese Marge nur müde lächeln… Seit gestern wissen wir ja: auch bei „urban outfitters“ geht’s nach oben. Und da stehen Puma Produkte in den Regalen. Auch in USA…
Einen Gewinn pro Aktie größer 2 Euro wird man in absehbarer Zeit wohl aus eigener Kraft schaffen. KGVs von 15 sind in dieser Branche eher „unterdurchschnittlich“. Die 30 Euro sind mit Geduld(!) aus eigener Kraft zumindest nicht unrealistisch und abbildbar….
Und was würde es wohl kosten für einen asiatischen Käufer eine Marke in den Märkten von Puma zu etablieren (Markenname/Vertriebsstruktur/etc…)? Hinzu kommen noch die üblichen Synergien.
Am erschreckendsten an der Sache empfinde ich, dass am Vortag eines solchen Bloomberg Berichts die Aktien nachrichtenlos um 7% steigen. Also wurde hier wieder mal etwas durchgesteckt und das gleiche hatten wir auch schon bei der ersten Bloomberg Spekulation vor ein paar Wochen. Ist mE sehr wahrscheinlich, dass das hier keine überraschende Info ist, die über Nacht reingeschneit ist, wenn Bloomberg gleich von drei potenziellen Interessenten spricht. Also muss man ja offensichtlich schon länger an dieser investigativen Story sitzen und hatte - meiner Ansicht nach - vorab ein Mitteilungsbedürfnis.