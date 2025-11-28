    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA

    AKTIE IM FOKUS

    157 Aufrufe 157 0 Kommentare 0 Kommentare

    Puma-Kurs lässt nach Übernahmespekulationen etwas Luft ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Puma-Kurs vorbörslich um fast 4% gesunken.
    • Übernahmespekulationen um Puma werden nüchterner.
    • Asics weist Übernahmepläne für Puma zurück.
    AKTIE IM FOKUS - Puma-Kurs lässt nach Übernahmespekulationen etwas Luft ab
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die am Vortag neu angefachten Übernahmespekulationen rund um Puma werden am Freitag vorbörslich etwas nüchterner gesehen. Auf der Plattform Tradegate sank der Kurs des Sportartikelherstellers um fast vier Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag. Da hatte es einen Kurssprung um fast 19 Prozent gegeben. In diesem Jahr liegen die Puma-Aktien aber immer noch mit mehr als der Hälfte im Minus.

    Vor allem dem chinesischen Konzern Anta Sports wird derzeit ein Interesse nachgesagt, wobei auch der Anta-Konkurrent Lin Ning und der japanische Sportartikelhersteller Asics von der Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise als mögliche Interessenten genannt worden waren. Wie Bloomberg mittlerweile aber berichtet, hat zumindest Asics den Gedanken an eine Puma-Übernahme zurückgewiesen. Demnach gebe es derzeit weder Gespräche noch einen solchen Plan./tih/mis

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Puma SE!
    Long
    18,70€
    Basispreis
    1,55
    Ask
    × 13,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    21,49€
    Basispreis
    0,14
    Ask
    × 13,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    PUMA

    +1,57 %
    +27,78 %
    -8,63 %
    -4,99 %
    -55,38 %
    -60,16 %
    -75,85 %
    -0,97 %
    +1.314,79 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,92 % und einem Kurs von 19,40 auf Tradegate (28. November 2025, 08:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +27,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 2,97 Mrd..

    PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,429EUR. Von den letzten 7 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -25,34 %/+99,10 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu PUMA - 696960 - DE0006969603

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über PUMA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung und Bewertung der PUMA-Aktie, insbesondere im Zusammenhang mit Übernahmephantasien. Es werden mögliche Übernahmepreise zwischen 30 und 40 Euro pro Aktie erörtert, rechtliche Vorgaben und historische Vergleichswerte berücksichtigt sowie die Bedeutung von Kursausschlägen vor offiziellen Meldungen analysiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PUMA eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Puma-Kurs lässt nach Übernahmespekulationen etwas Luft ab Die am Vortag neu angefachten Übernahmespekulationen rund um Puma werden am Freitag vorbörslich etwas nüchterner gesehen. Auf der Plattform Tradegate sank der Kurs des Sportartikelherstellers um fast vier Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs …