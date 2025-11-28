Puma-Kurs lässt nach Übernahmespekulationen etwas Luft ab

Am erschreckendsten an der Sache empfinde ich, dass am Vortag eines solchen Bloomberg Berichts die Aktien nachrichtenlos um 7% steigen. Also wurde hier wieder mal etwas durchgesteckt und das gleiche hatten wir auch schon bei der ersten Bloomberg Spekulation vor ein paar Wochen. Ist mE sehr wahrscheinlich, dass das hier keine überraschende Info ist, die über Nacht reingeschneit ist, wenn Bloomberg gleich von drei potenziellen Interessenten spricht. Also muss man ja offensichtlich schon länger an dieser investigativen Story sitzen und hatte - meiner Ansicht nach - vorab ein Mitteilungsbedürfnis.





Bei den letzten Spekulationen war der Kurs bei 22,50 Euro, jetzt ist er bei 19,50 Euro und mal schauen, wo er sich einpendelt, wenn die ersten Cover Aktivitäten durch sind. Wenn Anta Sports erst zu einer Entscheidung kommen muss und danach erst anfängt, auf PE zuzugehen, dann klingt ein Signing/Closing noch Monate entfernt. Aber keine Frage, dass das den Kurs die nächste Zeit stützen wird und vllt das Downside begrenzt.





Chronologie der Spekulationen:

- Bloomberg berichtet, dass Pinault verkaufen will

- Pinault berichtet, dass Pinault nicht verkaufen will (zumindest nicht auf dem aktuellen Niveau + normale Prämie)

- Manager Magazin berichtet, dass CVC und United Labels (oder so ähnlich) interessiert sind

- Bloomberg berichtet, dass Anta, Li Ning und Asics sich den Fall anschauen, aber dass Li Ning eigentlich nicht will



