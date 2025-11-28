Wacker Chemie relativieren Vortagesgewinn - JPMorgan-Abstufung

Die US-Bank JPMorgan stufte die Wacker-Aktie von "Neutral" auf "Underweight" ab und senkte das Kursziel von 60 auf 50 Euro. Analyst Chetan Udeshi glaubt, dass das Geschäft mit dem Halbleiterrohstoff Polysilizium wegen eines massiven Überangebots an Wafern in der Lieferkette die nächste Sparte der Münchner sein wird, die unter Druck gerät.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Wacker Chemie haben am Freitag nach einem kritischen Analystenkommentar vorbörslich merklich nachgegeben. Auf der Handelsplattform Tradegate fielen sie im Vergleich zum Xetra-Schluss zuletzt um 2,5 Prozent auf 65,75 Euro. Damit dampften die Papiere des Spezialchemie-Unternehmens ihren Vortagesgewinn von 3,3 Prozent großteils wieder ein. Für das laufende Jahr steht bislang noch ein Kursminus von rund vier Prozent zu Buche.

Am Donnerstag hatte das Unternehmen Eckpunkte eines Sparprogramms genannt, mit dem jährlich mehr als 300 Millionen Euro eingespart werden sollen. Die Hälfte der Summe soll durch den Abbau von voraussichtlich weltweit mehr als 1.500 Stellen erreicht werden. Jefferies-Experte Marcus Dunford-Castro rechnet damit, dass damit Kostensteigerungen abgefedert werden können./edh/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,67 % und einem Kurs von 65,50 auf Tradegate (28. November 2025, 08:54 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um -0,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,68 %. Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 3,42 Mrd.. Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Wacker Chemie Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 69,00EUR was eine Bandbreite von -23,78 %/+5,18 % bedeutet.



