    Koalition will Lockerungen vom Verbrenner-Aus in EU ab 2035

    • Schwarz-rote Koalition fordert EU-Lockerungen für Verbrenner.
    • Nach 2035 sollen hocheffiziente Verbrenner erlaubt bleiben.
    • Koalitionsausschuss diskutiert Zukunft der Autoindustrie.
    Kreise - Koalition will Lockerungen vom Verbrenner-Aus in EU ab 2035
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Koalition will sich auf EU-Ebene für Lockerungen vom geplanten Aus für neue Verbrenner-Autos ab 2035 einsetzen. Demnach sollten auch nach 2035 "hocheffiziente Verbrenner" zugelassen werden dürfen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Fraktionskreisen nach dem Koalitionsausschuss erfuhr./hoe/DP/zb

     

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

