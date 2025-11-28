    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsE.ON AktievorwärtsNachrichten zu E.ON
    BARCLAYS stuft EON AG auf 'Equal Weight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die negative Kursreaktion auf einen "Handelsblatt"-Artikel sei übertrieben, schrieb Peter Crampton am Donnerstagnachmittag. Darin wurde berichtet, dass einige Netzbetreiber die vom Staat bezuschusste Senkung der Netzentgelte nicht an ihre Kunden weitergegeben hätten. Dabei sei Westnetz von Eon explizit genannt worden, so Crampton. Aus seiner Sicht wird gerne negativ über Versorger berichtet. Die Stromrechnungen der Verbraucher setzten sich aus vielen Komponenten zusammen. Netzentgelte seien der kleinste Faktor./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 14:18 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 14:22 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 15,33EUR auf Tradegate (28. November 2025, 09:03 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Peter Crampton
    Analysiertes Unternehmen: EON AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 16
    Kursziel alt: 16
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


