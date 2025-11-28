BARCLAYS stuft EON AG auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die negative Kursreaktion auf einen "Handelsblatt"-Artikel sei übertrieben, schrieb Peter Crampton am Donnerstagnachmittag. Darin wurde berichtet, dass einige Netzbetreiber die vom Staat bezuschusste Senkung der Netzentgelte nicht an ihre Kunden weitergegeben hätten. Dabei sei Westnetz von Eon explizit genannt worden, so Crampton. Aus seiner Sicht wird gerne negativ über Versorger berichtet. Die Stromrechnungen der Verbraucher setzten sich aus vielen Komponenten zusammen. Netzentgelte seien der kleinste Faktor./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 14:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 14:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 15,33EUR auf Tradegate (28. November 2025, 09:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Peter Crampton
Analysiertes Unternehmen: EON AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 16
Kursziel alt: 16
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
