SLR Group startet stark ins Geschäftsjahr 25/26 – Anleihe 8,944 % bis 10/27
Die SLR Group startet dynamisch ins Geschäftsjahr 25/26: Umsatz, Mengen und Profitabilität legen zu, während robuste Kernsegmente und eine bestätigte Prognose den Kurs stützen.
Foto: Superingo - stock.adobe.com
- Der Umsatz im ersten Quartal 25/26 stieg um 7,6 % auf 49,3 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr.
- Die verkauften Tonnagen erhöhten sich um 11,6 % auf 24,5 Kilotonnen.
- Das bereinigte EBITDA erreichte 2,8 Mio. EUR, die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 5,8 %.
- Die Kernsegmente Agrar- und Bauwesen sind robust, mit kurzfristiger Seitwärtsbewegung.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 25/26 wurde bestätigt: Gesamtproduktion um ca. 105 Kilotonnen und bereinigtes EBITDA zwischen 19 Mio. EUR und 20 Mio. EUR.
- Die SLR Group plant, langfristig von Wachstumschancen bei strategischen Kunden im Bereich Traktoren und Komponenten zu profitieren.
