RWE bringt Dorfhäuser auf den Markt – Aktie glänzt!

Darunter befinden sich Backsteinbauten, Einfamilienhäuser aus der Nachkriegszeit und historische, vierseitige Bauernhöfe – viele davon stehen seit Jahren leer. Als der Ausstieg aus dem Braunkohleabbau 2022 vorgezogen wurde, hatten die meisten Bewohner ihre Immobilien bereits verkauft. Nun gibt es Pläne, diese Gegenden wiederzubeleben. Früheren Besitzern oder ihren Kindern wurde ein zeitlich begrenztes Vorkaufsrecht eingeräumt.

In den fünf Dörfern nahe des Braunkohletagebaus Garzweiler, die vor dem Abriss gerettet wurden, hat der Verkauf leerstehender Häuser begonnen. Wie das nordrhein-westfälische Bauministerium mitteilte, sind die ersten Angebote – 25 Objekte aus dem Portfolio von RWE Power AG, der Tochtergesellschaft des RWE-Konzerns – nun auf Online-Immobilienportalen öffentlich zugänglich. In den nordrhein-westfälischen Ortschaften Keyenberg, Kuckum, Oberwestrich, Unterwestrich und Berverath, die zur Stadt Erkelenz gehören,sind über 500 Gebäude im Besitz des Energiekonzerns RWE Power.

Allerdings ist das Interesse gering: Laut Bauministerium befinden sich derzeit nur zehn ehemalige Besitzer in ernsthaften Verhandlungen, und bisher wurde lediglich ein einziges Grundstück zurückgekauft. Aktuell kann jeder in einer dieser Gegenden ein Haus erwerben. In den kommenden Jahren sollen alle Immobilien nach und nach auf den Markt kommen. Die Stadt Erkelenz koordiniert dabei die zukünftige Entwicklung dieser Gebiete zu sogenannten "Dörfern der Zukunft".

Bauministerin Ina Scharrenbach sagte dazu: "Wenn die ersten Wohnhäuser erworben sind und mehr Leben in die Dörfer zurückkehrt, markiert dies einen weiteren wichtigen Meilenstein bei der Revitalisierung der fünf Dörfer von Erkelenz."

Die RWE-Aktie ist in diesem Jahr mit knapp 47 Prozent stark im Plus und wird derzeit mit 43,42 Euro (9:45 MEZ) bewertet. Jefferies gibt der Aktie ein Kursziel von 54 Euro und eine "Buy"-Empfehlung. Barclays hat das Kursziel bei 52 Euro gesetzt. Auch sie vergeben ein "Buy" für die Aktie. Zudem haben weitere Analystenbanken wie RBC Capital Markets und JP Morgan, DZ Bank und Bernstein Research der Aktie im November eine "Buy"-Empfehlung bei etwas niedrigeren Kurszielen gegeben.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 43,47EUR auf Tradegate (28. November 2025, 09:34 Uhr) gehandelt.